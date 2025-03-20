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"Делить свои города не собираемся". В Думе раскритиковали торги Зеленского - 20.03.2025, ПРАЙМ
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"Делить свои города не собираемся". В Думе раскритиковали торги Зеленского
"Делить свои города не собираемся". В Думе раскритиковали торги Зеленского - 20.03.2025, ПРАЙМ
"Делить свои города не собираемся". В Думе раскритиковали торги Зеленского
Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными попытки Владимира Зеленского вести торг по вопросу... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T10:46+0300
2025-03-20T10:46+0300
политика
владимир зеленский
украина
дума
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными попытки Владимира Зеленского вести торг по вопросу прекращения конфликта на Украине.Ранее Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, что не поддерживает идею завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, сравнив этот вариант с ситуацией в Берлине. Кроме того, в разговоре с президентом США Дональдом Трампом он предлагал сформировать списки объектов, которые России было бы запрещено атаковать дальнобойным оружием."Зеленский находится в ситуации, когда торг неуместен, но почему-то его не покидают надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить свои города мы ни с кем не собираемся", - прокомментировал Белик агентству РИА Новости заявления Зеленского. Также депутат высказал мнение, что по риторике Зеленского создается впечатление, будто он уже готовится въехать в Москву в качестве победителя, напомнив, чем подобные амбиции закончились для одного "известного усатого жокея".18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, американский лидер предложил на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и Путин поддержал эту инициативу, сразу отдав российским военным соответствующий приказ. Позже Зеленский также заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетике. Однако уже через несколько часов после переговоров Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани.
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владимир зеленский, украина, дума, россия, владимир путин
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Дума, РОССИЯ, Владимир Путин
10:46 20.03.2025
 
"Делить свои города не собираемся". В Думе раскритиковали торги Зеленского

Белик: Зеленский не в той ситуации, чтобы вести торги по решению конфликта

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместными попытки Владимира Зеленского вести торг по вопросу прекращения конфликта на Украине.
Ранее Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, что не поддерживает идею завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, сравнив этот вариант с ситуацией в Берлине. Кроме того, в разговоре с президентом США Дональдом Трампом он предлагал сформировать списки объектов, которые России было бы запрещено атаковать дальнобойным оружием.
"Зеленский находится в ситуации, когда торг неуместен, но почему-то его не покидают надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить свои города мы ни с кем не собираемся", - прокомментировал Белик агентству РИА Новости заявления Зеленского.
Также депутат высказал мнение, что по риторике Зеленского создается впечатление, будто он уже готовится въехать в Москву в качестве победителя, напомнив, чем подобные амбиции закончились для одного "известного усатого жокея".
18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, американский лидер предложил на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и Путин поддержал эту инициативу, сразу отдав российским военным соответствующий приказ. Позже Зеленский также заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетике. Однако уже через несколько часов после переговоров Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие на прекращение огня
Вчера, 14:20
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАДумаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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