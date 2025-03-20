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Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях выросли на четверть
Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях выросли на четверть - 20.03.2025, ПРАЙМ
Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях выросли на четверть
Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях увеличились на четверть в 2024 году в денежном выражении, основным драйвером стала упакованная готовая... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:34+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях увеличились на четверть в 2024 году в денежном выражении, основным драйвером стала упакованная готовая еда, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Продажи готовой еды в крупных торговых сетях - членах АКОРТ по итогам 2024 года выросли в среднем на 24% в денежном выражении, основным драйвером роста стала упакованная готовая еда... Доля готовой еды в выручке продовольственных ритейлеров по итогам 2024 года выросла в среднем на 0,5 процентных пункта и составляет от 2,5% до 6,5% в зависимости от сети", - говорится в сообщении. Как уточняется, спрос на упакованную готовую еду в сетевой рознице в среднем вырос почти на треть. Наиболее популярными у потребителей позициями остаются салаты - "Сельдь под шубой", "Цезарь", "Оливье", "Крабовый" и "Винегрет". На втором месте - сэндвичи, бургеры и роллы, на третьем - готовые горячие блюда. Среди готовых продуктов с наиболее высоким ростом спроса ритейлеры называют блюда азиатской кухни, в частности корейской. Отмечается, что самый сильный рост продаж готовой еды демонстрирует формат "магазинов у дома". Если средние показатели роста этого направления у компаний находятся в диапазоне от 14 до 43%, то динамика продаж год к году в формате "у дома" составляет от 52 до 83%. "Основными потребителями готовой еды остаются жители мегаполисов, однако в фокусе развития этого направления у крупных торговых сетей - расширение ассортимента готовых блюд и сервисов доставки на региональных рынках. К 2030 году федеральные торговые сети планируют занять до 40% рынка готовой еды", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
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бизнес, акорт, еда, салат
Экономика, Бизнес, АКОРТ, еда, салат
Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях выросли на четверть
АКОРТ: продажи готовой еды в российских торговых сетях выросли на 24% в 2024 году
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях увеличились на четверть в 2024 году в денежном выражении, основным драйвером стала упакованная готовая еда, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Продажи готовой еды в крупных торговых сетях - членах АКОРТ по итогам 2024 года выросли в среднем на 24% в денежном выражении, основным драйвером роста стала упакованная готовая еда... Доля готовой еды в выручке продовольственных ритейлеров по итогам 2024 года выросла в среднем на 0,5 процентных пункта и составляет от 2,5% до 6,5% в зависимости от сети", - говорится в сообщении.
Как уточняется, спрос на упакованную готовую еду в сетевой рознице в среднем вырос почти на треть. Наиболее популярными у потребителей позициями остаются салаты - "Сельдь под шубой", "Цезарь", "Оливье", "Крабовый" и "Винегрет". На втором месте - сэндвичи, бургеры и роллы, на третьем - готовые горячие блюда. Среди готовых продуктов с наиболее высоким ростом спроса ритейлеры называют блюда азиатской кухни, в частности корейской.
Отмечается, что самый сильный рост продаж готовой еды демонстрирует формат "магазинов у дома". Если средние показатели роста этого направления у компаний находятся в диапазоне от 14 до 43%, то динамика продаж год к году в формате "у дома" составляет от 52 до 83%.
"Основными потребителями готовой еды остаются жители мегаполисов, однако в фокусе развития этого направления у крупных торговых сетей - расширение ассортимента готовых блюд и сервисов доставки на региональных рынках. К 2030 году федеральные торговые сети планируют занять до 40% рынка готовой еды", - отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
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