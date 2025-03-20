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Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию - 20.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию
Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:06+0300
2025-03-20T17:06+0300
россия
ес
украина
euroclear
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита, подписанном 26 из 27 государств сообщества. "Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в декларации.Как утверждается, в соответствии с законодательством Евросоюза российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, ес, украина, euroclear, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, Euroclear, санкции против РФ
17:06 20.03.2025
 
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию

Подписавшие заявление саммита ЕС лидеры обещали продолжить санкционное давление на Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита, подписанном 26 из 27 государств сообщества.
"Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в декларации.
Как утверждается, в соответствии с законодательством Евросоюза российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб",
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций
15:26
После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
РОССИЯЕСУКРАИНАEuroclearсанкции против РФ
 
 
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