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Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию

Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию - 20.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию

Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:06+0300

2025-03-20T17:06+0300

2025-03-20T17:06+0300

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санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита, подписанном 26 из 27 государств сообщества. "Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в декларации.Как утверждается, в соответствии с законодательством Евросоюза российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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россия, ес, украина, euroclear, санкции против рф