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Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию - 20.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию
Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:06+0300
2025-03-20T17:06+0300
2025-03-20T17:06+0300
россия
ес
украина
euroclear
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита, подписанном 26 из 27 государств сообщества. "Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в декларации.Как утверждается, в соответствии с законодательством Евросоюза российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, ес, украина, euroclear, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, Euroclear, санкции против РФ
Лидеры 26 из 27 стран ЕС обещали продолжить санкционное давление на Россию
Подписавшие заявление саммита ЕС лидеры обещали продолжить санкционное давление на Россию
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейкский союз готов продолжать санкционное давление на РФ и будет удерживать российские замороженные активы, заявляется в итоговом документе евросаммита, подписанном 26 из 27 государств сообщества.
"Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в декларации.
Как утверждается, в соответствии с законодательством Евросоюза российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб",
В Словакии предположили сроки снятия персональных антироссийских санкций
После начала СВО Евросоюз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.