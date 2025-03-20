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Лидеры ЕС не стали призывать к полному отказу от российских энергоносителей
Лидеры ЕС не стали призывать к полному отказу от российских энергоносителей - 20.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС не стали призывать к полному отказу от российских энергоносителей
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, при этом не упомянули о цели по полному отказу от | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T23:58+0300
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2025-03-20T23:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, при этом не упомянули о цели по полному отказу от энергоносителей из РФ, следует из опубликованного итогового документа. "Евросовет призывает к усилиям по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности для обеспечения безопасности поставок для всех государств-членов", - указывается в письменных выводах встречи в верхах. Саммит также высказался о необходимости защитить граждан и бизнес от высоких цен на энергию. При этом в документе не содержится традиционного в последние годы призыва к полному прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей.
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ес, европа, россия, энергоносители
Энергетика, ЕС, ЕВРОПА, РОССИЯ, энергоносители
Лидеры ЕС не стали призывать к полному отказу от российских энергоносителей
Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от российских энергоносителей
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, при этом не упомянули о цели по полному отказу от энергоносителей из РФ, следует из опубликованного итогового документа.
"Евросовет призывает к усилиям по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности для обеспечения безопасности поставок для всех государств-членов", - указывается в письменных выводах встречи в верхах.
Саммит также высказался о необходимости защитить граждан и бизнес от высоких цен на энергию.
При этом в документе не содержится традиционного в последние годы призыва к полному прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей.
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