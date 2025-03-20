https://1prime.ru/20250320/evrokomissiya-855962035.html
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы - 20.03.2025, ПРАЙМ
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы
Европейская комиссия сообщила в четверг, что предоставила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро в рамках кредитной программы "Группы семи"... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:59+0300
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замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила в четверг, что предоставила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро в рамках кредитной программы "Группы семи" (G7), с погашением за счет доходов от замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в официальном заявлении ЕК."Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС", - говорится в документе. Таким образом, общий объём кредита, предоставленного Украине Европейским Союзом, достиг 4 миллиардов евро. Ранее ЕС обязался выделить Киеву около 18 миллиардов евро в рамках кредитной программы на 45 миллиардов евро, при этом средства будут погашены за счёт доходов от замороженных российских активов в рамках соглашения с G7.С начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили примерно половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом на счетах в бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва примет меры в ответ на конфискацию замороженных российских активов Западом, добавив, что Россия также имеет возможность не возвращать средства, которые западные страны держали на её территории.
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россия, украина, ек, ес, сергей лавров, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕК, ЕС, Сергей Лавров, замороженные российские активы
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы
ЕК: Украине был выделен 1 миллиард евро с погашением кредита G7 за счет активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия сообщила в четверг, что предоставила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро в рамках кредитной программы "Группы семи" (G7), с погашением за счет доходов от замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в официальном заявлении ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС", - говорится в документе.
Таким образом, общий объём кредита, предоставленного Украине Европейским Союзом, достиг 4 миллиардов евро. Ранее ЕС обязался выделить Киеву около 18 миллиардов евро в рамках кредитной программы на 45 миллиардов евро, при этом средства будут погашены за счёт доходов от замороженных российских активов в рамках соглашения с G7.
С начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили примерно половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом на счетах в бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на частные средства, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва примет меры в ответ на конфискацию замороженных российских активов Западом, добавив, что Россия также имеет возможность не возвращать средства, которые западные страны держали на её территории.
ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью