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ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля - 20.03.2025, ПРАЙМ
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:24+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. "Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволить провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля", - сказал Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
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сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, пошлины
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
Евросоюз перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.
"Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволить провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля", - сказал Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе.
Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры.
Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС
Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.