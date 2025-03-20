Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/evrosoyuz-855968896.html
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля - 20.03.2025, ПРАЙМ
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля
Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:24+0300
2025-03-20T16:24+0300
экономика
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. "Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволить провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля", - сказал Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
https://1prime.ru/20250314/poshliny-855786203.html
сша
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, пошлины
16:24 20.03.2025
 
ЕС перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля

Евросоюз перенес введение ответных торговых мер против США на середину апреля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз отложил принятие ответных мер в торговле против США с 1 апреля на середину месяца, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.
"Мы намереваемся синхронизировать введение двух наборов контрмер, это позволить провести консультации со странами ЕС по обоим спискам, а также даст дополнительное время для консультаций с американскими партнерами для поиска взаимовыгодных решений. Таким образом, все контрмеры ЕС, объявленные 12 марта, вступят в силу в середине апреля", - сказал Шефчович на встрече с депутатами Европарламента в Брюсселе.
Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС
14 марта, 11:56
Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
 
ЭкономикаСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенМировая экономикапошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала