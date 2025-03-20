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Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3% - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/fesco-855968100.html
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%
Транспортная группа Fesco ожидает роста контейнерного рынка России в текущем году на 3% по сравнению с 2024 годом, рассказал журналистам вице-президент по... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:02+0300
2025-03-20T16:02+0300
экономика
россия
дальний восток
северо-запад
fesco
контейнерные перевозки
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco ожидает роста контейнерного рынка России в текущем году на 3% по сравнению с 2024 годом, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia. "Мы оцениваем рост контейнерного рынка России на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Понятно, что какие-то сегменты вырастут больше, какие-то меньше. Что касается трендов, то видим общее снижение грузопотока через Дальний Восток при увеличении общего грузопотока через Северо-Запад России", — сказал Маслов. По данным Fesco, по итогам 2024 года контейнерный рынок России вырос на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU.
https://1prime.ru/20250313/perevozki-855743390.html
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россия, дальний восток, северо-запад, fesco, контейнерные перевозки
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Северо-Запад, FESCO, контейнерные перевозки
16:02 20.03.2025
 
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%

Fesco: российский контейнерный рынок в 2025 году может вырасти на 3%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco ожидает роста контейнерного рынка России в текущем году на 3% по сравнению с 2024 годом, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia.
"Мы оцениваем рост контейнерного рынка России на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Понятно, что какие-то сегменты вырастут больше, какие-то меньше. Что касается трендов, то видим общее снижение грузопотока через Дальний Восток при увеличении общего грузопотока через Северо-Запад России", — сказал Маслов.
По данным Fesco, по итогам 2024 года контейнерный рынок России вырос на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU.
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией
13 марта, 12:31
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокСеверо-ЗападFESCOконтейнерные перевозки
 
 
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