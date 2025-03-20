https://1prime.ru/20250320/fesco-855968100.html

Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%

Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3% - 20.03.2025, ПРАЙМ

Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%

Транспортная группа Fesco ожидает роста контейнерного рынка России в текущем году на 3% по сравнению с 2024 годом, рассказал журналистам вице-президент по... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T16:02+0300

2025-03-20T16:02+0300

2025-03-20T16:02+0300

экономика

россия

дальний восток

северо-запад

fesco

контейнерные перевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/83752/04/837520469_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_00114f245d6a626d0f10efcefcb58d69.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco ожидает роста контейнерного рынка России в текущем году на 3% по сравнению с 2024 годом, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia. "Мы оцениваем рост контейнерного рынка России на 3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Понятно, что какие-то сегменты вырастут больше, какие-то меньше. Что касается трендов, то видим общее снижение грузопотока через Дальний Восток при увеличении общего грузопотока через Северо-Запад России", — сказал Маслов. По данным Fesco, по итогам 2024 года контейнерный рынок России вырос на 5,8% по отношению к 2023 году и составил около 6,6 миллиона TEU.

https://1prime.ru/20250313/perevozki-855743390.html

дальний восток

северо-запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, северо-запад, fesco, контейнерные перевозки