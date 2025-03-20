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Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией - 20.03.2025, ПРАЙМ
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia. "Во втором полугодии 2025 года мы планируем запустить новый сервис в Латинскую Америку - из Санкт-Петербурга в Бразилию. Начнем с двух судов, дальше смотрим, как будет развиваться это направление. Возить будем и рефгрузы, и сухие контейнеры", - сказал Маслов. По его словам, группа также планирует воспользоваться программой субсидирования экспортных перевозок Минпромторга РФ. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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fesco, бразилия, россия, латинская америка, минпромторг
Экономика, FESCO, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Минпромторг
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
Fesco: контейнерная линия между РФ и Бразилией запустится во втором полугодии 2025 года
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia.
"Во втором полугодии 2025 года мы планируем запустить новый сервис в Латинскую Америку - из Санкт-Петербурга в Бразилию. Начнем с двух судов, дальше смотрим, как будет развиваться это направление. Возить будем и рефгрузы, и сухие контейнеры", - сказал Маслов.
По его словам, группа также планирует воспользоваться программой субсидирования экспортных перевозок Минпромторга РФ.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%