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Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/fesco-855968774.html
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией - 20.03.2025, ПРАЙМ
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:24+0300
2025-03-20T16:24+0300
экономика
fesco
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia. "Во втором полугодии 2025 года мы планируем запустить новый сервис в Латинскую Америку - из Санкт-Петербурга в Бразилию. Начнем с двух судов, дальше смотрим, как будет развиваться это направление. Возить будем и рефгрузы, и сухие контейнеры", - сказал Маслов. По его словам, группа также планирует воспользоваться программой субсидирования экспортных перевозок Минпромторга РФ. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
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fesco, бразилия, россия, латинская америка, минпромторг
Экономика, FESCO, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Минпромторг
16:24 20.03.2025
 
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией

Fesco: контейнерная линия между РФ и Бразилией запустится во втором полугодии 2025 года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco во втором полугодии текущего года планирует запустить контейнерную линию между Россией и Бразилией, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов в рамках выставки TransRussia.
"Во втором полугодии 2025 года мы планируем запустить новый сервис в Латинскую Америку - из Санкт-Петербурга в Бразилию. Начнем с двух судов, дальше смотрим, как будет развиваться это направление. Возить будем и рефгрузы, и сухие контейнеры", - сказал Маслов.
По его словам, группа также планирует воспользоваться программой субсидирования экспортных перевозок Минпромторга РФ.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Fesco прогнозирует рост российского контейнерного рынка в 2025 году на 3%
16:02
 
ЭкономикаFESCOБРАЗИЛИЯРОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМинпромторг
 
 
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