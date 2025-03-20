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Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии

Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии - 20.03.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии

Курс фунта стерлингов к доллару продолжает снижаться в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:31+0300

2025-03-20T17:31+0300

2025-03-20T17:31+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару продолжает снижаться в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,296 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2987 доллара. До публикации решений британского центробанка фунт дешевел примерно теми же темпами. Курс евро к доллару на 17.23 мск опускался до 1,0831 доллара с 1,0902 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,86 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,52%, до 104,01 пункта. По итогам мартовского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,5%. Регулятор отметил усиление неопределенности глобальной торговой политики. В четверг трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Так, число продаж вторичного жилья в стране в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч.

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банк англии, рынки, торги, доллар сша, фунт стерлингов