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Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии - 20.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250320/funt-855970356.html
Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии
Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии - 20.03.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии
Курс фунта стерлингов к доллару продолжает снижаться в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:31+0300
2025-03-20T17:31+0300
экономика
банк англии
рынки
торги
доллар сша
фунт стерлингов
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару продолжает снижаться в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.23 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,296 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2987 доллара. До публикации решений британского центробанка фунт дешевел примерно теми же темпами. Курс евро к доллару на 17.23 мск опускался до 1,0831 доллара с 1,0902 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,86 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,52%, до 104,01 пункта. По итогам мартовского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,5%. Регулятор отметил усиление неопределенности глобальной торговой политики. В четверг трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Так, число продаж вторичного жилья в стране в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч.
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банк англии, рынки, торги, доллар сша, фунт стерлингов
Экономика, Банк Англии, Рынки, Торги, Доллар США, фунт стерлингов
17:31 20.03.2025
 
Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии

Курс фунта стерлингов к доллару снижается после итогов заседания Банка Англии

© fotolia.com / Gytis mikulicius%Британские фунты
%Британские фунты - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© fotolia.com / Gytis mikulicius
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару продолжает снижаться в четверг после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.23 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,296 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2987 доллара. До публикации решений британского центробанка фунт дешевел примерно теми же темпами.
Курс евро к доллару на 17.23 мск опускался до 1,0831 доллара с 1,0902 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,86 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,52%, до 104,01 пункта.
По итогам мартовского заседания Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 4,5%. Регулятор отметил усиление неопределенности глобальной торговой политики.
В четверг трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Так, число продаж вторичного жилья в стране в феврале неожиданно выросло к январю и составило 4,26 миллиона сделок. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,95 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 15 марта поднялось на 2 тысячи - до 223 тысяч.
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару
14 марта, 12:17
 
ЭкономикаБанк АнглииРынкиТоргиДоллар СШАфунт стерлингов
 
 
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