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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС - 20.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг после сохранения базовой ставки и ухудшения экономического прогноза Федеральной резервной... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:44+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг после сохранения базовой ставки и ухудшения экономического прогноза Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,31% - до 42 199 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 19 850,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,38%, до 5 708 пунктов. В среду ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2025 году до 2,7% с 2,5% и ухудшил ожидания роста американской экономики до 1,7% с 2,1%. "ФРС США элегантно преуменьшила долгосрочные последствия ускоряющейся инфляции, снизив при этом свой прогноз роста экономики страны. Решение имело более "голубиный" характер, чем ожидалось", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). В четверг выйдут еженедельные данные по рынку труда в США. Прогнозируется, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 15 марта выросло на 4 тысячи - до 224 тысяч.
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рынки, сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, фрс сша
Экономика, Рынки, США, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после ухудшения экономического прогноза ФРС США
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг после сохранения базовой ставки и ухудшения экономического прогноза Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,31% - до 42 199 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 19 850,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,38%, до 5 708 пунктов.
В среду ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2025 году до 2,7% с 2,5% и ухудшил ожидания роста американской экономики до 1,7% с 2,1%.
"ФРС США элегантно преуменьшила долгосрочные последствия ускоряющейся инфляции, снизив при этом свой прогноз роста экономики страны. Решение имело более "голубиный" характер, чем ожидалось", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
В четверг выйдут еженедельные данные по рынку труда в США. Прогнозируется, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 15 марта выросло на 4 тысячи - до 224 тысяч.
Российский рынок акций слегка снижается в начале основной торговой сессии