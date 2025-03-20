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Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром
Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром - 20.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром растут до уровня в 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром растут до уровня в 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 493,8 доллара (+1,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.58 мск их стоимость составляет 495 долларов (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 488,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, ICE, НИДЕРЛАНДЫ, цены
Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром
Биржевые цены на газ в Европе поднимаются до 495 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром растут до уровня в 495 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 493,8 доллара (+1,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.58 мск их стоимость составляет 495 долларов (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 488,6 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7,5 процента