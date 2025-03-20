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СМИ: США продлили до мая исключения для Словакии по оплате газа через ГПБ
СМИ: США продлили до мая исключения для Словакии по оплате газа через ГПБ - 20.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: США продлили до мая исключения для Словакии по оплате газа через ГПБ
США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:51+0300
2025-03-20T19:51+0300
2025-03-20T19:51+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Словакия получила от США продление до мая исключений, позволяющих ей осуществлять платежи России", - пишет агентство. США 21 ноября прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Затем в декабре США сделали исключения для таких стран как Турция, Венгрия и Словакия, которые позволили странам проводить платежи за российский газ. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о продлении аналогичных исключений до мая для Турции.
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сша, словакия, газпромбанк, газ, россия, санкции против рф
Энергетика, США, СЛОВАКИЯ, Газпромбанк, Газ, РОССИЯ, санкции против РФ
СМИ: США продлили до мая исключения для Словакии по оплате газа через ГПБ
Reuters: США продлили до мая исключения для Словакии по оплате газа РФ через Газпромбанк
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Словакия получила от США продление до мая исключений, позволяющих ей осуществлять платежи России", - пишет агентство.
США 21 ноября прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Затем в декабре США сделали исключения для таких стран как Турция, Венгрия и Словакия, которые позволили странам проводить платежи за российский газ.
Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о продлении аналогичных исключений до мая для Турции.
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