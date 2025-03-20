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Google просит суд в отменить один из штрафов из-за извещений под Рождество - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Google просит суд в отменить один из штрафов из-за извещений под Рождество
Google просит суд в отменить один из штрафов из-за извещений под Рождество - 20.03.2025, ПРАЙМ
Google просит суд в отменить один из штрафов из-за извещений под Рождество
Компания Google настаивает в российском суде на отмене штрафа в 8 миллиардов рублей из-за того, что представители организации не успели ознакомиться с... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:28+0300
2025-03-20T08:28+0300
роскомнадзор
сша
google
штраф
суд
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Компания Google настаивает в российском суде на отмене штрафа в 8 миллиардов рублей из-за того, что представители организации не успели ознакомиться с извещениями о нарушениях, которые им направили в канун католического Рождества, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Чертановский суд Москвы 4 марта утвердил назначенный Google штраф в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, в свою очередь назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства. "Извещение было направлено в канун католического Рождества, и Google LLC 25 и 26 декабря 2024 года не работала", - приводятся доводы юриста компании в материалах дела. Тем не менее российская сторона настаивает, что протокол был составлен 27 декабря, а это значит, что доводы Google нельзя признать допустимыми доказательствами, следует из материалов дела. В документах сказано, что католическое Рождество отмечается 25 декабря, его канун - 24 декабря, а, следовательно, ни в РФ, ни в США 26 и 27 декабря выходными днями не являлись. Несмотря на возражения компании, Чертановский суд Москвы посчитал жалобу необоснованной и утвердил штраф в 8 миллиардов рублей. Кроме того, в судебном заседании выступила пристав-исполнитель, которая указала, что Google LLC не оплатила штраф, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении. Извещение в компанию было направлено через личный кабинет Роскомнадзора. В материалах дела также отмечается, что штраф был частично списан с российской дочки ООО "Гугл". Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. В конце 2021 года суд назначил Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Тогда часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ - о повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту - была впервые применена в судебной практике. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
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роскомнадзор, сша, google, штраф, суд
Роскомнадзор, США, Google, штраф, суд
08:28 20.03.2025
 
Google просит суд в отменить один из штрафов из-за извещений под Рождество

Google: компания не ознакомилась с извещениями, так как они пришли под Рождество

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Компания Google настаивает в российском суде на отмене штрафа в 8 миллиардов рублей из-за того, что представители организации не успели ознакомиться с извещениями о нарушениях, которые им направили в канун католического Рождества, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Чертановский суд Москвы 4 марта утвердил назначенный Google штраф в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, в свою очередь назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства.
"Извещение было направлено в канун католического Рождества, и Google LLC 25 и 26 декабря 2024 года не работала", - приводятся доводы юриста компании в материалах дела.
Тем не менее российская сторона настаивает, что протокол был составлен 27 декабря, а это значит, что доводы Google нельзя признать допустимыми доказательствами, следует из материалов дела. В документах сказано, что католическое Рождество отмечается 25 декабря, его канун - 24 декабря, а, следовательно, ни в РФ, ни в США 26 и 27 декабря выходными днями не являлись. Несмотря на возражения компании, Чертановский суд Москвы посчитал жалобу необоснованной и утвердил штраф в 8 миллиардов рублей.
Кроме того, в судебном заседании выступила пристав-исполнитель, которая указала, что Google LLC не оплатила штраф, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении. Извещение в компанию было направлено через личный кабинет Роскомнадзора.
В материалах дела также отмечается, что штраф был частично списан с российской дочки ООО "Гугл".
Ранее американскому IT-гиганту в России уже дважды назначали оборотные штрафы. В конце 2021 года суд назначил Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Тогда часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ - о повторном нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту - была впервые применена в судебной практике. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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