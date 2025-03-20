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Госдума приняла к сведению годовой отчет о работе Счетной палаты

Госдума приняла к сведению годовой отчет о работе Счетной палаты - 20.03.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла к сведению годовой отчет о работе Счетной палаты

Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2024 году. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:26+0300

2025-03-20T14:26+0300

2025-03-20T14:26+0300

россия

счетная палата

госдума

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2024 году. "В отчетном периоде нами были выполнены все задачи, поставленные главой государства и Федеральным собранием, проведены все запланированные мероприятия", - заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании Госдумы. "Мы самым внимательным образом анализировали задачи, связанные с проведением специальной военной операции. Тщательный аудит укрепления и развития обороноспособности нашей страны на сегодняшний момент - один из ключевых приоритетов Счетной палаты. Эта работа, конечно, будет продолжена и в текущем году", - сказал глава СП. В прошлом году Счетная палата провела 339 проверок, в ходе которых было выявлено 4706 нарушений и недостатков на сумму 1,155 триллиона рублей. Из них 0,8 триллиона рублей было связано с несоответствием требованиям бюджетного учета и отчетности. Экономический эффект, достигнутый в 2024 году, согласно отчету, составил 148,9 миллиарда рублей, из них возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и Союзного государства – 95,9 миллиарда рублей (что стало рекордом за всю 30-летнюю историю Счетной палаты), иной экономический эффект – 53 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2021 году в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и Союзного государства было возращено 5,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 8,9 миллиарда рублей, а в 2023 году – 26,4 миллиарда рублей. Динамика роста демонстрирует повышение эффективности государственного контроля за использованием бюджетных и имущественных ресурсов. В 2024 году инспекторами Счетной палаты было возбуждено 66 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях суды в отчетном году вынесли 73 постановления о назначении административных наказаний. При этом общая сумма наложенных штрафов составила 100,7 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250314/palata-855785364.html

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россия, счетная палата, госдума