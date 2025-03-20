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Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации
Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации - 20.03.2025, ПРАЙМ
Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь снизился до 38 миллионов долларов с уровня декабря в 42 миллиона, свидетельствуют данные... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T07:52+0300
2025-03-20T07:52+0300
экономика
россия
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финансы
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь снизился до 38 миллионов долларов с уровня декабря в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В декабре объем вложений составлял 33 миллиона и 9 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц увеличились до 1,079 триллиона долларов с 1,06 триллиона в декабре. На втором месте - Китай с 760,8 миллиарда долларов (759 миллиардов в декабре). На третьем месте вновь Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 740,2 миллиарда с 722,7 миллиарда долларов.
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россия, сша, финансы, гособлигации сша, минфин сша
Экономика, РОССИЯ, США, Финансы, гособлигации США, Минфин США
07:52 20.03.2025
 
Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации

Минфин США: вложения РФ в гособлигации США снизились до 38 миллионов долларов

© fotolia.com / daboost" США Россия
 США Россия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© fotolia.com / daboost
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь снизился до 38 миллионов долларов с уровня декабря в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В декабре объем вложений составлял 33 миллиона и 9 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц увеличились до 1,079 триллиона долларов с 1,06 триллиона в декабре. На втором месте - Китай с 760,8 миллиарда долларов (759 миллиардов в декабре). На третьем месте вновь Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 740,2 миллиарда с 722,7 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРОССИЯСШАФинансыгособлигации СШАМинфин США
 
 
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