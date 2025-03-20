https://1prime.ru/20250320/gosobligatsii-855957333.html

Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации

Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации - 20.03.2025, ПРАЙМ

Минфин США отметил снижение вложений России в американские гособлигации

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь снизился до 38 миллионов долларов с уровня декабря в 42 миллиона, свидетельствуют данные... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T07:52+0300

2025-03-20T07:52+0300

2025-03-20T07:52+0300

экономика

россия

сша

финансы

гособлигации сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/77947/07/779470788_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_331b658e347d4edf18b88ba4a456a125.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за январь снизился до 38 миллионов долларов с уровня декабря в 42 миллиона, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за январь, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В декабре объем вложений составлял 33 миллиона и 9 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц увеличились до 1,079 триллиона долларов с 1,06 триллиона в декабре. На втором месте - Китай с 760,8 миллиарда долларов (759 миллиардов в декабре). На третьем месте вновь Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 740,2 миллиарда с 722,7 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250318/zoloto-855870243.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, финансы, гособлигации сша, минфин сша