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Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии

Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии - 20.03.2025, ПРАЙМ

Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии

Иена укрепляется по отношению к доллару в четверг утром на ожидании данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T08:56+0300

2025-03-20T08:56+0300

2025-03-20T08:56+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Иена укрепляется по отношению к доллару в четверг утром на ожидании данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 148,44 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару в то же время опускался до 1,0894 доллара с 1,0902 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,52 пункта. В пятницу планируется публикация данных по инфляции в Японии. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее. Ранее на этой неделе стали известны решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики. По итогам мартовского заседания японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%.

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рынки, торги, япония, сша, банк японии, иена, доллар сша