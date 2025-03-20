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Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/iena-855959113.html
Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии
Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии - 20.03.2025, ПРАЙМ
Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии
Иена укрепляется по отношению к доллару в четверг утром на ожидании данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Иена укрепляется по отношению к доллару в четверг утром на ожидании данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 148,44 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар. В это же время курс евро к доллару в то же время опускался до 1,0894 доллара с 1,0902 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,52 пункта. В пятницу планируется публикация данных по инфляции в Японии. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее. Ранее на этой неделе стали известны решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики. По итогам мартовского заседания японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%.
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рынки, торги, япония, сша, банк японии, иена, доллар сша
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ, США, Банк Японии, иена, Доллар США
08:56 20.03.2025
 
Иена укрепляется к доллару в четверг в ожидании данных по экономике Японии

Курс иены к доллару растет в ожидании данных по инфляции в Японии

© fotolia.com / Gina SandersИена
Иена - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© fotolia.com / Gina Sanders
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Иена укрепляется по отношению к доллару в четверг утром на ожидании данных по инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 148,44 иены с уровня прошлого закрытия в 148,73 иены за доллар.
В это же время курс евро к доллару в то же время опускался до 1,0894 доллара с 1,0902 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,05%, до 103,52 пункта.
В пятницу планируется публикация данных по инфляции в Японии. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее.
Ранее на этой неделе стали известны решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики. По итогам мартовского заседания японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%.
Иена
Иена слабеет к доллару в среду после выхода итогов заседания ЦБ Японии
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ЭкономикаРынкиТоргиЯПОНИЯСШАБанк ЯпониииенаДоллар США
 
 
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