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Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии
Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии - 20.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии
Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном снижаются, инвесторы оценивают данные по безработице в Великобритании и ожидают решения по... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном снижаются, инвесторы оценивают данные по безработице в Великобритании и ожидают решения по денежно-кредитной политике Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,05%, до 8 710,75 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,48%, до 8 132,38 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 23 078,31 пункта. Позднее в четверг Банк Англии опубликует решение относительно учетной ставки по итогам своего мартовского заседания. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,5% годовых. Ранее в этот же день Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании выпустило данные по безработице в стране. В ноябре-январе показатель сохранился на уровне октября-декабря в 4,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, акции немецкой энергетической компании RWE снижаются на 3,07% после выхода финансовых показателей за 2024 год. Согласно представленным данным, общая выручка компании снизилась на 15%, до 24,224 миллиарда евро, а скорректированный показатель EBITDA опустился на 27%, до 5,68 миллиарда евро.
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рынки, торги, индексы, великобритания, европа, банк англии
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, Банк Англии
Фондовые индексы Европы снижаются в ожидании итогов заседания Банка Англии
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по безработице в Британии
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном снижаются, инвесторы оценивают данные по безработице в Великобритании и ожидают решения по денежно-кредитной политике Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,05%, до 8 710,75 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,48%, до 8 132,38 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 23 078,31 пункта.
Позднее в четверг Банк Англии опубликует решение относительно учетной ставки по итогам своего мартовского заседания. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,5% годовых.
Ранее в этот же день Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании выпустило данные по безработице в стране. В ноябре-январе показатель сохранился на уровне октября-декабря в 4,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Кроме того, акции немецкой энергетической компании RWE снижаются на 3,07% после выхода финансовых показателей за 2024 год. Согласно представленным данным, общая выручка компании снизилась на 15%, до 24,224 миллиарда евро, а скорректированный показатель EBITDA опустился на 27%, до 5,68 миллиарда евро.
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