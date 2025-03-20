Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250320/informbezopasnost-855964660.html
Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году
Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году - 20.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году
Информбезопасность является одним из ключевых драйверов роста ИТ-сферы – этот сегмент рынка будет расти среднегодовыми темпами 15% и к 2030 году достигнет 681... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:01+0300
2025-03-20T14:01+0300
информационная безопасность
технологии
лаборатория касперского
positive technologies
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Информбезопасность является одним из ключевых драйверов роста ИТ-сферы – этот сегмент рынка будет расти среднегодовыми темпами 15% и к 2030 году достигнет 681 млрд рублей, говорится в новом исследовании аналитической компании Б1, есть в распоряжении Прайм.Развитие кибербезопасности опережает среднегодовой рост всего рынка ИТ, который в этот же период составит 12%, согласно подсчетам аналитиков Б1.По итогам 2024 года российский рынок информбезопасности вырос на 23% до 299 млрд рублей, с 2022 года он увеличился в 1,6 раза, что делает этот рынок "одним из наиболее динамичных сегментов ИТ", согласно оценке Б1.Опережающий рост рынка информбезопасности на фоне увеличения числа атак и регуляторной поддержки способствует развитию всего российского ИТ-рынка, который к 2030 году достигнет уровня 4,4 трлн рублей, говорится в исследовании. По объемам вложения бизнеса в защиту от кибер-угроз Россия уже входит в первую десятку стран мира, при этом соотношение уровня затрат на информационную безопасность к размеру ВВП пока существенно отстает от стран Европы и США, отмечают эксперты Б1.Ключевыми факторами дальнейшего развития информбезопасности в России эксперты считают рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний и регуляторные требования использовать отечественные ИТ-решения. Новые типы угроз также возникают на фоне развития облачных технологий и искусственного интеллекта."Критичность технологического суверенитета обеспечения устойчивого функционирования отечественной экономики и ее безопасности, зрелый уровень ведущих игроков сделают рынок информбезопасности одной из самых устойчивых вертикалей ИТ рынка к потенциальной конкуренции со стороны международных игроков", - считает Сергей Салов, ассоциированный партнер Группы компаний Б1.Доля российских компаний на рынке ИБ составляет 93% от общего ИБ-рынка, среди крупнейших компаний эксперты назвали "Лабораторию Касперского", Positive Technologies, ГК "Солар" (дочернюю компанию Ростелекома), ИнфоТекс, Инфосистемы Джет, BI.Zone и Innostage.
https://1prime.ru/20230810/841386920.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5bb0e0202765b490c5f84cc7e488d478.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
информационная безопасность, технологии, лаборатория касперского, positive technologies, ростелеком
информационная безопасность, Технологии, Лаборатория Касперского, Positive Technologies, Ростелеком
14:01 20.03.2025
 

Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Информбезопасность является одним из ключевых драйверов роста ИТ-сферы – этот сегмент рынка будет расти среднегодовыми темпами 15% и к 2030 году достигнет 681 млрд рублей, говорится в новом исследовании аналитической компании Б1, есть в распоряжении Прайм.
Развитие кибербезопасности опережает среднегодовой рост всего рынка ИТ, который в этот же период составит 12%, согласно подсчетам аналитиков Б1.
По итогам 2024 года российский рынок информбезопасности вырос на 23% до 299 млрд рублей, с 2022 года он увеличился в 1,6 раза, что делает этот рынок "одним из наиболее динамичных сегментов ИТ", согласно оценке Б1.
Опережающий рост рынка информбезопасности на фоне увеличения числа атак и регуляторной поддержки способствует развитию всего российского ИТ-рынка, который к 2030 году достигнет уровня 4,4 трлн рублей, говорится в исследовании. По объемам вложения бизнеса в защиту от кибер-угроз Россия уже входит в первую десятку стран мира, при этом соотношение уровня затрат на информационную безопасность к размеру ВВП пока существенно отстает от стран Европы и США, отмечают эксперты Б1.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2023
Правительство выделит средства на центр информбезопасности экономики
10 августа 2023, 16:27
Ключевыми факторами дальнейшего развития информбезопасности в России эксперты считают рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний и регуляторные требования использовать отечественные ИТ-решения. Новые типы угроз также возникают на фоне развития облачных технологий и искусственного интеллекта.
"Критичность технологического суверенитета обеспечения устойчивого функционирования отечественной экономики и ее безопасности, зрелый уровень ведущих игроков сделают рынок информбезопасности одной из самых устойчивых вертикалей ИТ рынка к потенциальной конкуренции со стороны международных игроков", - считает Сергей Салов, ассоциированный партнер Группы компаний Б1.
Доля российских компаний на рынке ИБ составляет 93% от общего ИБ-рынка, среди крупнейших компаний эксперты назвали "Лабораторию Касперского", Positive Technologies, ГК "Солар" (дочернюю компанию Ростелекома), ИнфоТекс, Инфосистемы Джет, BI.Zone и Innostage.
 
информационная безопасностьТехнологииЛаборатория КасперскогоPositive TechnologiesРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала