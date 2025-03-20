https://1prime.ru/20250320/informbezopasnost-855964660.html

Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году

Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году - 20.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок информбезопасности вырастет в 2,3 раза к 2030 году

Информбезопасность является одним из ключевых драйверов роста ИТ-сферы – этот сегмент рынка будет расти среднегодовыми темпами 15% и к 2030 году достигнет 681... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:01+0300

2025-03-20T14:01+0300

2025-03-20T14:01+0300

информационная безопасность

технологии

лаборатория касперского

positive technologies

ростелеком

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Информбезопасность является одним из ключевых драйверов роста ИТ-сферы – этот сегмент рынка будет расти среднегодовыми темпами 15% и к 2030 году достигнет 681 млрд рублей, говорится в новом исследовании аналитической компании Б1, есть в распоряжении Прайм.Развитие кибербезопасности опережает среднегодовой рост всего рынка ИТ, который в этот же период составит 12%, согласно подсчетам аналитиков Б1.По итогам 2024 года российский рынок информбезопасности вырос на 23% до 299 млрд рублей, с 2022 года он увеличился в 1,6 раза, что делает этот рынок "одним из наиболее динамичных сегментов ИТ", согласно оценке Б1.Опережающий рост рынка информбезопасности на фоне увеличения числа атак и регуляторной поддержки способствует развитию всего российского ИТ-рынка, который к 2030 году достигнет уровня 4,4 трлн рублей, говорится в исследовании. По объемам вложения бизнеса в защиту от кибер-угроз Россия уже входит в первую десятку стран мира, при этом соотношение уровня затрат на информационную безопасность к размеру ВВП пока существенно отстает от стран Европы и США, отмечают эксперты Б1.Ключевыми факторами дальнейшего развития информбезопасности в России эксперты считают рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний и регуляторные требования использовать отечественные ИТ-решения. Новые типы угроз также возникают на фоне развития облачных технологий и искусственного интеллекта."Критичность технологического суверенитета обеспечения устойчивого функционирования отечественной экономики и ее безопасности, зрелый уровень ведущих игроков сделают рынок информбезопасности одной из самых устойчивых вертикалей ИТ рынка к потенциальной конкуренции со стороны международных игроков", - считает Сергей Салов, ассоциированный партнер Группы компаний Б1.Доля российских компаний на рынке ИБ составляет 93% от общего ИБ-рынка, среди крупнейших компаний эксперты назвали "Лабораторию Касперского", Positive Technologies, ГК "Солар" (дочернюю компанию Ростелекома), ИнфоТекс, Инфосистемы Джет, BI.Zone и Innostage.

https://1prime.ru/20230810/841386920.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

информационная безопасность, технологии, лаборатория касперского, positive technologies, ростелеком