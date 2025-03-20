https://1prime.ru/20250320/isk-855966881.html

Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited

Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited - 20.03.2025, ПРАЙМ

Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 16,6 миллиарда рублей с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, следует из... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T15:13+0300

2025-03-20T15:13+0300

2025-03-20T15:13+0300

экономика

банки

финансы

сбербанк

суд

иск

взыскание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 16,6 миллиарда рублей с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 17 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела не приводятся. На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".

https://1prime.ru/20250317/google-855845392.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, суд, иск, взыскание