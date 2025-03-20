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Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited
Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited - 20.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 16,6 миллиарда рублей с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, следует из... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:13+0300
2025-03-20T15:13+0300
2025-03-20T15:13+0300
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 16,6 миллиарда рублей с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 17 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела не приводятся. На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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банки, финансы, сбербанк, суд, иск, взыскание
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, суд, иск, взыскание
Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited
суд зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании 16,6 млрд руб с "дочки" SIB (Cyprus) Limited
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании около 16,6 миллиарда рублей с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 17 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела не приводятся.
На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
Зафиксирована задолженность "дочки" Google перед телеканалами