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"Это не комедия. Это реальность". СМИ раскритиковали план Каллас по Украине
"Это не комедия. Это реальность". СМИ раскритиковали план Каллас по Украине - 20.03.2025, ПРАЙМ
"Это не комедия. Это реальность". СМИ раскритиковали план Каллас по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался против инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас, предложившей выделить Украине дополнительные средства... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:50+0300
2025-03-20T15:50+0300
2025-03-20T15:50+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался против инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас, предложившей выделить Украине дополнительные средства на закупку боеприпасов. Об этом он написал в соцсети Х."Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это "высокопоставленный дипломат" Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на "боеприпасы". Кто за это голосовал?" — говорится в публикации.Ранее перед началом саммита ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что европейские лидеры пока лишь выражают поддержку Украине на словах, а ей хотелось бы увидеть реальные шаги в этом направлении.По информации издания Politico, в Евросоюзе не все единодушны в оценке предложенного плана помощи Киеву. Некоторые дипломаты в частных беседах выразили сомнения в его целесообразности и поддержке со стороны всех стран ЕС.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые военные грузы, отправленные Украине, рассматриваются Россией как законная цель. Он также указывал, что страны альянса участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и обучением украинских военнослужащих в Великобритании, Германии, Италии и других государствах.
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украина, ес, кая каллас, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, ЕС, Кая Каллас, Сергей Лавров
"Это не комедия. Это реальность". СМИ раскритиковали план Каллас по Украине
Журналист Боуз: никто не хочет выделять очередные миллиарды Украине
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался против инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас, предложившей выделить Украине дополнительные средства на закупку боеприпасов. Об этом он написал в соцсети Х
.
"Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это "высокопоставленный дипломат" Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на "боеприпасы". Кто за это голосовал?" — говорится в публикации.
Ранее перед началом саммита ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что европейские лидеры пока лишь выражают поддержку Украине на словах, а ей хотелось бы увидеть реальные шаги в этом направлении.
По информации издания Politico
, в Евросоюзе не все единодушны в оценке предложенного плана помощи Киеву. Некоторые дипломаты в частных беседах выразили сомнения в его целесообразности и поддержке со стороны всех стран ЕС.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые военные грузы, отправленные Украине, рассматриваются Россией как законная цель. Он также указывал, что страны альянса участвуют в конфликте не только поставками вооружений, но и обучением украинских военнослужащих в Великобритании, Германии, Италии и других государствах.
ЕК выделила Киеву средства в рамках кредита G7 под российские активы