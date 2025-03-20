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ТПП сформулировала ключевые принципы возможного возвращения компаний

ТПП сформулировала ключевые принципы возможного возвращения компаний - 20.03.2025, ПРАЙМ

ТПП сформулировала ключевые принципы возможного возвращения компаний

Западные компании, возвращающиеся в Россию, должны создавать здесь рабочие места и инвестировать в отечественную промышленность, а главное – их приход не должен | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T18:44+0300

2025-03-20T18:44+0300

2025-03-20T18:44+0300

экономика

тпп рф

ушедшие компании

денис мантуров

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Западные компании, возвращающиеся в Россию, должны создавать здесь рабочие места и инвестировать в отечественную промышленность, а главное – их приход не должен наносить ущерба российским компаниям, реализующим проекты импортозамещения, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Мы полагаем, что процесс возвращения западных компаний в Россию должен основываться на нескольких ключевых принципах. Во-первых, возвращение не должно наносить ущерб российским компаниям, инвестировавшим в проекты по импортозамещению и не закончившим инвестиционный цикл", - сказал он. Во-вторых, по словам Катырина, это гарантии долгосрочной работы. "Бизнес должен предоставить обязательства по непрерывному ведению деятельности в России, чтобы избежать ситуаций, когда компании заходят на рынок, занимают долю, а затем вновь уходят при первых же сложностях", - пояснил он. Третьим ключевым принципом, считает Катырин, должны быть обязательства по локализации производства. "Возвращающиеся компании должны создавать рабочие места в России, инвестировать в отечественную промышленность и размещать производство на территории страны, а не просто осуществлять поставки готовой продукции", - подчеркнул он. Четвертым принципом, считает Катырин, должен быть запрет на демпинг. Еще одним важнейшим принципом, по его словам, должно стать приоритетное партнерство с российскими поставщиками: "западные компании должны использовать преимущественно российские комплектующие, сырье". "Мы проработаем предложения по регулированию возвращения иностранных компаний. Рассчитываем передать наши предложения, после того как будет завершено обсуждение с предпринимательским сообществом и профильными министерствами. Важна и их грамотная юридическая проработка", - заключил Катырин. Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

https://1prime.ru/20250318/manturov-855888297.html

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тпп рф, ушедшие компании, денис мантуров