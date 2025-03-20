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Незаконно находящимся в России украинцам дали полгода на легализацию
Незаконно находящимся в России украинцам дали полгода на легализацию - 20.03.2025, ПРАЙМ
Незаконно находящимся в России украинцам дали полгода на легализацию
Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября, либо легализоваться. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T16:38+0300
2025-03-20T16:38+0300
2025-03-20T16:38+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября, либо легализоваться.Документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации. "Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", — говорится в документе.Отмечается, что цель указа — защита прав и свобод человека и гражданина.Президент поручил до 10 сентября не преследовать незаконно находящихся в России граждан Украины, если они сами обратились в МВД для легализации.
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украина, владимир путин, мвд, россия
УКРАИНА, Владимир Путин, МВД, РОССИЯ
Незаконно находящимся в России украинцам дали полгода на легализацию
Нелегально находящиеся в России украинцы должны до 10 сентября уехать или легализоваться
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября, либо легализоваться.
Документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.
"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", — говорится в документе.
Отмечается, что цель указа — защита прав и свобод человека и гражданина.
Президент поручил до 10 сентября не преследовать незаконно находящихся в России граждан Украины, если они сами обратились в МВД для легализации.
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