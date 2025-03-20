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Медь дорожает в четверг после выхода решений ЦБ Китая и ФРС США - 20.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250320/med-855959669.html
Медь дорожает в четверг после выхода решений ЦБ Китая и ФРС США
Медь дорожает в четверг после выхода решений ЦБ Китая и ФРС США - 20.03.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает в четверг после выхода решений ЦБ Китая и ФРС США
Стоимость меди растет в четверг утром после выхода решений относительно денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанка) и Федеральной резервной... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T09:23+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром после выхода решений относительно денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанка) и Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,72%, до 5,1365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 9 987,5 доллара, алюминия - на 0,62%, до 2 671 доллара, стоимость цинка снизилась на 1,3%, до 2 924,5 доллара. В четверг рынки обратили внимание на решение Народного банка Китая относительно своей денежно-кредитной политики. Так, регулятор сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Китай является крупнейшим потребителем меди, решения центробанка страны могут отражаться на котировках меди. А в среду ФРС США по итогам своего мартовского заседания приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Величина учетной ставки регулятора отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на металл держателей других валют.
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рынки, торги, comex, медь, цены на медь, китай, сша
Экономика, Рынки, Торги, Comex, медь, цены на медь, КИТАЙ, США
09:23 20.03.2025
 
Медь дорожает в четверг после выхода решений ЦБ Китая и ФРС США

Стоимость меди растет после решений денежно-кредитной политики ЦБ Китая и ФРС США

© Unsplash/Paul-Alain HuntПриродная медь
Природная медь
© Unsplash/Paul-Alain Hunt
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром после выхода решений относительно денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанка) и Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.07 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,72%, до 5,1365 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 9 987,5 доллара, алюминия - на 0,62%, до 2 671 доллара, стоимость цинка снизилась на 1,3%, до 2 924,5 доллара.
В четверг рынки обратили внимание на решение Народного банка Китая относительно своей денежно-кредитной политики. Так, регулятор сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Китай является крупнейшим потребителем меди, решения центробанка страны могут отражаться на котировках меди.
А в среду ФРС США по итогам своего мартовского заседания приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых. Величина учетной ставки регулятора отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на металл держателей других валют.
Кусок природной меди - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Медь дорожает в среду утром
Вчера, 09:34
 
ЭкономикаРынкиТоргиComexмедьцены на медьКИТАЙСША
 
 
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