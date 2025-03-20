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Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД

Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД - 20.03.2025, ПРАЙМ

Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД

Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, это касается дат и состава участников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:03+0300

2025-03-20T17:03+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, это касается дат и состава участников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования. Согласуются и дата, и состав, участники", - сказала она на брифинге.При этом экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.

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сша, россия, мид, мария захарова