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Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД
Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД - 20.03.2025, ПРАЙМ
Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД
Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, это касается дат и состава участников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:03+0300
2025-03-20T17:03+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, это касается дат и состава участников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования. Согласуются и дата, и состав, участники", - сказала она на брифинге.При этом экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
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сша, россия, мид, мария захарова
Политика, США, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Встречи РФ и США по украинскому конфликту прорабатываются, сообщили в МИД
Захарова: идет проработка встреч России и США по украинской проблематике
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, это касается дат и состава участников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования. Согласуются и дата, и состав, участники", - сказала она на брифинге.
При этом экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
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