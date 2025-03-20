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В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США - 20.03.2025, ПРАЙМ
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T23:46+0300
2025-03-20T23:46+0300
2025-03-20T23:46+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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мария захарова, мид, сша, россия
Мария Захарова, МИД, США, РОССИЯ
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
МИД России: посол Дарчиев в "эти дни" собирается направиться в США
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Ждут момента". Посол России рассказал о планах США на Ближнем Востоке