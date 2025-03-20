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В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США - 20.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США - 20.03.2025, ПРАЙМ
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США
Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T23:46+0300
2025-03-20T23:46+0300
мария захарова
мид
сша
россия
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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мария захарова, мид, сша, россия
Мария Захарова, МИД, США, РОССИЯ
23:46 20.03.2025
 
В МИД сообщили, когда посол Дарчиев направится в США

МИД России: посол Дарчиев в "эти дни" собирается направиться в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев собирается направиться в США "в эти дни", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Ждут момента". Посол России рассказал о планах США на Ближнем Востоке
23 сентября 2024, 14:32
 
Мария ЗахароваМИДСШАРОССИЯ
 
 
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