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Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/mosbirzha-855959816.html
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов
Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T09:36+0300
2025-03-20T09:36+0300
экономика
рынки
финансы
мосбиржа
прямые инвестиции
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. "В рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала Московская биржа приняла решение о создании линейки фондов прямых инвестиций, содействующих расширению воронки потенциальных эмитентов", - говорится в сообщении. На первом этапе инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 миллиардов рублей, при этом доля биржи в общем объеме вложений не превысит 20%. Формированием инвестиционных портфелей займутся профессиональные управляющие фондами. Основная задача фондов – стать эффективным механизмом привлечения частного капитала для перспективных компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. "Работа фондов будет способствовать дальнейшему развитию российского рынка капитала и росту числа публичных компаний на первичном рынке", - отмечается в сообщении.
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рынки, финансы, мосбиржа, прямые инвестиции
Экономика, Рынки, Финансы, Мосбиржа, прямые инвестиции
09:36 20.03.2025
 
Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов

Мосбиржа: будет создана линейка фондов прямых инвестиций для потенциальных эмитентов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.
"В рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала Московская биржа приняла решение о создании линейки фондов прямых инвестиций, содействующих расширению воронки потенциальных эмитентов", - говорится в сообщении.
На первом этапе инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 миллиардов рублей, при этом доля биржи в общем объеме вложений не превысит 20%. Формированием инвестиционных портфелей займутся профессиональные управляющие фондами.
Основная задача фондов – стать эффективным механизмом привлечения частного капитала для перспективных компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок.
"Работа фондов будет способствовать дальнейшему развитию российского рынка капитала и росту числа публичных компаний на первичном рынке", - отмечается в сообщении.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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