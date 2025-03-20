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Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов

Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов - 20.03.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа создаст линейку фондов прямых инвестиций для будущих эмитентов

Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T09:36+0300

2025-03-20T09:36+0300

2025-03-20T09:36+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение создать линейку фондов прямых инвестиций для поддержки будущих эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки. "В рамках реализации стратегии по развитию рынка капитала Московская биржа приняла решение о создании линейки фондов прямых инвестиций, содействующих расширению воронки потенциальных эмитентов", - говорится в сообщении. На первом этапе инвестиции Московской биржи в создание фондов составят более 10 миллиардов рублей, при этом доля биржи в общем объеме вложений не превысит 20%. Формированием инвестиционных портфелей займутся профессиональные управляющие фондами. Основная задача фондов – стать эффективным механизмом привлечения частного капитала для перспективных компаний, находящихся на поздних стадиях подготовки к выходу на публичный рынок. "Работа фондов будет способствовать дальнейшему развитию российского рынка капитала и росту числа публичных компаний на первичном рынке", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250319/aktsii-855947513.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, мосбиржа, прямые инвестиции