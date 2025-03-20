https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855958221.html

В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому

В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому - 20.03.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому

Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T08:07+0300

2025-03-20T08:07+0300

2025-03-20T08:07+0300

мошенничество

финансы

россия

обмен валют

мвд

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома. На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.

https://1prime.ru/20250319/prestupleniya-855939426.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, обмен валют, мвд, мошенники