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В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому
В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому - 20.03.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому
Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:07+0300
2025-03-20T08:07+0300
2025-03-20T08:07+0300
мошенничество
финансы
россия
обмен валют
мвд
мошенники
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома. На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.
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финансы, россия, обмен валют, мвд, мошенники
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, обмен валют, МВД, МОШЕННИКИ
В МВД предупредили об опасности услуги "обмена валюты" на дому
МВД: услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ.
В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома.
На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.
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