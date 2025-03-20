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В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов - 20.03.2025, ПРАЙМ
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В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов
В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов - 20.03.2025, ПРАЙМ
В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов
Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:56+0300
2025-03-20T11:56+0300
мошенничество
технологии
лаборатория касперского
kaspersky
мошенники
майнеры
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки. Ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче… Зловред использует мощности зараженных компьютеров для получения разных видов криптовалюты", - рассказали там. Отмечается, что атаки этого майнера были заблокированы на компьютерах более тысячи пользователей в России. Однако в реальности их число может быть значительно выше. По словами компании, вредоносный скрипт крадет пароли, которые пользователи вводят при входе на этих же ресурсах. Скрипт также подменяет ссылки: вместо нужной литературы пользователь скачивает архив большого размера (от 60 до 100 мегабайт) с названием, идентичным книге. Внутри находится исполняемый файл, если его открыть, на компьютер жертвы устанавливается майнер для ПК SilentCryptoMiner. "Чтобы избежать обнаружения защитными решениями, вредоносное поведение на сайтах срабатывало с определенной вероятностью, не у всех пользователей… Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в сети важно всегда оставаться внимательными", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.
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технологии, лаборатория касперского, kaspersky, мошенники, майнеры, операции с криптовалютой
Мошенничество, Технологии, Лаборатория Касперского, kaspersky, МОШЕННИКИ, майнеры, операции с криптовалютой
11:56 20.03.2025
 
В Kaspersky предупредили о схеме мошенников с использованием книжных сайтов

Kaspersky: мошенники распространяют через книжные сайты вирус-майнер

© KasperskyKaspersky
Kaspersky
© Kaspersky
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники в России стали распространять через несколько сайтов с книгами вирус-майнер, который использует компьютеры жертв для добычи криптовалют, ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Злоумышленники распространяют скрытый майнер через несколько сайтов, где предлагается ознакомиться c книжными произведениями. В том числе речь идет про ресурсы, которые копируют внешний вид известной некоммерческой пиратской библиотеки. Ссылки на эти порталы появляются в числе первых в поисковой выдаче… Зловред использует мощности зараженных компьютеров для получения разных видов криптовалюты", - рассказали там.
Отмечается, что атаки этого майнера были заблокированы на компьютерах более тысячи пользователей в России. Однако в реальности их число может быть значительно выше.
По словами компании, вредоносный скрипт крадет пароли, которые пользователи вводят при входе на этих же ресурсах. Скрипт также подменяет ссылки: вместо нужной литературы пользователь скачивает архив большого размера (от 60 до 100 мегабайт) с названием, идентичным книге. Внутри находится исполняемый файл, если его открыть, на компьютер жертвы устанавливается майнер для ПК SilentCryptoMiner.
"Чтобы избежать обнаружения защитными решениями, вредоносное поведение на сайтах срабатывало с определенной вероятностью, не у всех пользователей… Люди обычно доверяют популярным ресурсам, этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому в сети важно всегда оставаться внимательными", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.
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МошенничествоТехнологииЛаборатория КасперскогоkasperskyМОШЕННИКИмайнерыоперации с криптовалютой
 
 
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