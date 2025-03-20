https://1prime.ru/20250320/mosty-855974661.html
В России введено более 1,8 тысячи мостов и путепроводов в рамках нацпроекта
В России введено более 1,8 тысячи мостов и путепроводов в рамках нацпроекта - 20.03.2025, ПРАЙМ
В России введено более 1,8 тысячи мостов и путепроводов в рамках нацпроекта
Более 1,8 тысячи мостов и путепроводов введено в эксплуатацию в России за шесть лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:55+0300
2025-03-20T19:55+0300
2025-03-20T19:55+0300
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 1,8 тысячи мостов и путепроводов введено в эксплуатацию в России за шесть лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "За всё время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" мы провели масштабную работу по обновлению и развитию мостов и путепроводов... Всего в регионах обновили 1823 искусственных сооружения общей протяжённостью более 138 тысяч погонных метров. Это целый комплекс работ – от возведения новых переправ до модернизации и капитального ремонта уже существующих объектов", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По словам вице-премьера, только за прошлый год ввели 680 сооружений. Среди них: мост через реку Шую на трассе Петрозаводск – Суоярви в Республике Карелия, Аргамаченский мост через реку Ельчик в Ельце Липецкой области, путепровод на пересечении трассы Новый Рогачик – Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский – Канальная в Волгограде. Хуснуллин также отметил, что данная работа продолжится в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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марат хуснуллин, дороги, мосты, транспорт, инфраструктура
Экономика, Марат Хуснуллин, дороги, мосты, Транспорт, инфраструктура
В России введено более 1,8 тысячи мостов и путепроводов в рамках нацпроекта
Хуснуллин: в России введено более 1,8 тысячи мостов и путепроводов в рамках нацпроекта
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 1,8 тысячи мостов и путепроводов введено в эксплуатацию в России за шесть лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"За всё время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" мы провели масштабную работу по обновлению и развитию мостов и путепроводов... Всего в регионах обновили 1823 искусственных сооружения общей протяжённостью более 138 тысяч погонных метров. Это целый комплекс работ – от возведения новых переправ до модернизации и капитального ремонта уже существующих объектов", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По словам вице-премьера, только за прошлый год ввели 680 сооружений. Среди них: мост через реку Шую на трассе Петрозаводск – Суоярви в Республике Карелия, Аргамаченский мост через реку Ельчик в Ельце Липецкой области, путепровод на пересечении трассы Новый Рогачик – Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский – Канальная в Волгограде.
Хуснуллин также отметил, что данная работа продолжится в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Хуснуллин сообщил, сколько в России отремонтировали дорог с 2019 года