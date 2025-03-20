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Новак поручил регионам активнее использовать инструмент соглашений по ценам

Новак поручил регионам активнее использовать инструмент соглашений по ценам - 20.03.2025, ПРАЙМ

Новак поручил регионам активнее использовать инструмент соглашений по ценам

Вице-премьер России Александр Новак поручил главам субъектов РФ активнее использовать инструмент временных соглашений о стабилизации цен и не допускать... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T22:18+0300

2025-03-20T22:18+0300

2025-03-20T22:18+0300

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил главам субъектов РФ активнее использовать инструмент временных соглашений о стабилизации цен и не допускать нерыночного роста цен на потребительские товары на региональном уровне, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Новак в четверг провел очередное заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На нем были рассмотрены текущая ситуация в рыбопромышленном комплексе, а также практика заключения субъектами РФ соглашений с хозяйствующими субъектами для стабилизации цен на товары. "Правительством принято постановление о допустимости заключения регионами временных соглашений о стабилизации цен с производителями продовольственных и непродовольственных товаров, а также организациями торговли. Это дало возможность регионам, где такие соглашения действуют, добиться повышения ценовой доступности ряда товаров и сокращения темпов торговых наценок по сравнению с теми регионами, где такие соглашения не заключены", – приводятся в релизе слова Новака. Как следует из сообщения, по информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в настоящее время соглашения действуют в 50 субъектах России с участием 159 производителей, 20 оптовых организаций и более 14 тысяч организаций торговли. "Вице-премьер обратил внимание на необходимость не допускать нерыночного темпа повышения цен на потребительские товары на региональном уровне. Руководителям регионов поручено активно использовать инструмент соглашений о стабилизации цен. А тем, кто уже имеет действующие соглашения, – проанализировать их эффективность путем мониторинга условий соблюдения, при необходимости внести соответствующие изменения", - указано в релизе. Также отмечается, что ситуация в секторе системообразующих предприятий рыбопромышленного комплекса стабильная. "Представители федеральных и региональных властей с участием отраслевого сообщества и руководителей компаний сектора обсудили критерии применения мер поддержки для обеспечения стабильного функционирования рыбопромысловых и рыбоводческих предприятий, в том числе с учетом произведенных инвестиций отдельных участников рынка в строительство судов и береговые объекты переработки рыбной продукции", - добавили в кабмине. Новак поручил профильным министерствам и ведомствам совместно с компаниями выработать общие подходы к критериям поддержки отрасли со стороны государства, а также определить источники финансирования.

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россия, александр новак, цены