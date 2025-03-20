https://1prime.ru/20250320/novostroyki-855960170.html
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%
Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T10:03+0300
2025-03-20T10:03+0300
2025-03-20T10:03+0300
экономика
недвижимость
росреестр
бизнес
москва
новостройки
продажи новостроек
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за два месяца зарегистрировало почти 20,7 тысячи ДДУ, что на 17% больше результата января-февраля прошло года. В феврале продажи жилья в новостройках, по данным управления, увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63% - до 7,8 тысячи ДДУ. В сравнении с январем текущего года показатель вырос на 29%. С учетом нежилых объектов в столице в прошлом месяце зарегистрировано 11,5 тысяч ДДУ - на 31% больше, чем годом ранее, указывается в сообщении. Как сообщило ведомство ранее, что в январе-феврале в Москве количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 19% - до 21,6 тысячи.
https://1prime.ru/20250317/novostroyki-855853393.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb2c2086b7ad765b1d0e7c2f45407234.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, росреестр, бизнес, москва, новостройки, продажи новостроек
Экономика, Недвижимость, Росреестр, Бизнес, МОСКВА, новостройки, продажи новостроек
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%
Росреестр: продажи первичного жилья в столице зимой 2025 года выросли на 37%
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за два месяца зарегистрировало почти 20,7 тысячи ДДУ, что на 17% больше результата января-февраля прошло года.
В феврале продажи жилья в новостройках, по данным управления, увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63% - до 7,8 тысячи ДДУ. В сравнении с январем текущего года показатель вырос на 29%.
С учетом нежилых объектов в столице в прошлом месяце зарегистрировано 11,5 тысяч ДДУ - на 31% больше, чем годом ранее, указывается в сообщении.
Как сообщило ведомство ранее, что в январе-феврале в Москве количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 19% - до 21,6 тысячи.
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале