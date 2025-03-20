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Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%

Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37% - 20.03.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%

Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T10:03+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за два месяца зарегистрировало почти 20,7 тысячи ДДУ, что на 17% больше результата января-февраля прошло года. В феврале продажи жилья в новостройках, по данным управления, увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63% - до 7,8 тысячи ДДУ. В сравнении с январем текущего года показатель вырос на 29%. С учетом нежилых объектов в столице в прошлом месяце зарегистрировано 11,5 тысяч ДДУ - на 31% больше, чем годом ранее, указывается в сообщении. Как сообщило ведомство ранее, что в январе-феврале в Москве количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 19% - до 21,6 тысячи.

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