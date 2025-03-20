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Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37% - 20.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250320/novostroyki-855960170.html
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%
Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T10:03+0300
2025-03-20T10:03+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за два месяца зарегистрировало почти 20,7 тысячи ДДУ, что на 17% больше результата января-февраля прошло года. В феврале продажи жилья в новостройках, по данным управления, увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63% - до 7,8 тысячи ДДУ. В сравнении с январем текущего года показатель вырос на 29%. С учетом нежилых объектов в столице в прошлом месяце зарегистрировано 11,5 тысяч ДДУ - на 31% больше, чем годом ранее, указывается в сообщении. Как сообщило ведомство ранее, что в январе-феврале в Москве количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 19% - до 21,6 тысячи.
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недвижимость, росреестр, бизнес, москва, новостройки, продажи новостроек
Экономика, Недвижимость, Росреестр, Бизнес, МОСКВА, новостройки, продажи новостроек
10:03 20.03.2025
 
Продажи новостроек в Москве за два месяца выросли на 37%

Росреестр: продажи первичного жилья в столице зимой 2025 года выросли на 37%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 13,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за два месяца зарегистрировало почти 20,7 тысячи ДДУ, что на 17% больше результата января-февраля прошло года.
В феврале продажи жилья в новостройках, по данным управления, увеличились по отношению в февралю 2024 года на 63% - до 7,8 тысячи ДДУ. В сравнении с январем текущего года показатель вырос на 29%.
С учетом нежилых объектов в столице в прошлом месяце зарегистрировано 11,5 тысяч ДДУ - на 31% больше, чем годом ранее, указывается в сообщении.
Как сообщило ведомство ранее, что в январе-феврале в Москве количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 19% - до 21,6 тысячи.
Новостройки во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале
17 марта, 15:21
 
ЭкономикаНедвижимостьРосреестрБизнесМОСКВАновостройкипродажи новостроек
 
 
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