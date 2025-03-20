Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250320/oborona-855975858.html
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону - 20.03.2025, ПРАЙМ
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T22:21+0300
2025-03-20T22:21+0300
нато
ес
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники. "ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - пишет DPA со ссылкой на источники в нескольких делегациях. "Согласно плану, только в течение ближайших четырех лет будет мобилизовано в общей сложности 800 миллиардов евро", - добавляет DPA. Сообщается, что Европейская комиссия намерена выделить 150 миллиардов евро кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Также предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил ЕС по ограничению долгов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250320/evropa-855975546.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, ес, европа
НАТО, ЕС, ЕВРОПА
22:21 20.03.2025
 
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону

DPA: Евросоюз в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники.
"ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - пишет DPA со ссылкой на источники в нескольких делегациях.
"Согласно плану, только в течение ближайших четырех лет будет мобилизовано в общей сложности 800 миллиардов евро", - добавляет DPA.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Милитаристский угар. Европа активно готовится к "российскому вторжению"
22:12
Сообщается, что Европейская комиссия намерена выделить 150 миллиардов евро кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Также предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил ЕС по ограничению долгов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
НАТОЕСЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала