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DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону - 20.03.2025, ПРАЙМ
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники. "ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - пишет DPA со ссылкой на источники в нескольких делегациях. "Согласно плану, только в течение ближайших четырех лет будет мобилизовано в общей сложности 800 миллиардов евро", - добавляет DPA. Сообщается, что Европейская комиссия намерена выделить 150 миллиардов евро кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Также предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил ЕС по ограничению долгов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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нато, ес, европа
DPA: ЕС в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
DPA: Евросоюз в ближайшие 4 года намерен выделить 800 млрд евро на оборону
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, в ближайшие четыре года планируется выделить 800 миллиардов евро на эти цели, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники.
"ЕС планирует масштабное перевооружение до конца десятилетия. Главы государств и правительств стран-членов на своем весеннем саммите приняли решение приложить все усилия для того, чтобы существенно укрепить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - пишет DPA со ссылкой на источники в нескольких делегациях.
"Согласно плану, только в течение ближайших четырех лет будет мобилизовано в общей сложности 800 миллиардов евро", - добавляет DPA.
Милитаристский угар. Европа активно готовится к "российскому вторжению"
Сообщается, что Европейская комиссия намерена выделить 150 миллиардов евро кредитов на укрепление обороноспособности ЕС. Также предполагается вывести расходы на оборону за пределы действия жестких правил ЕС по ограничению долгов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".