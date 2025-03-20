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Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана - 20.03.2025, ПРАЙМ
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:13+0300
2025-03-20T08:13+0300
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
анкара
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АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики. Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, российский и турецкий лидеры поддерживают друг с другом контакты, поэтому велика вероятность организации телефонных переговоров в случае необходимости."Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - заключили в канцелярии.
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, анкара
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара
08:13 20.03.2025
 
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана

Турецкая канцелярия: точной даты телефонных переговоров Путина и Эрдогана пока нет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики.
Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, российский и турецкий лидеры поддерживают друг с другом контакты, поэтому велика вероятность организации телефонных переговоров в случае необходимости.
"Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - заключили в канцелярии.
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ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара
 
 
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