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Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана - 20.03.2025, ПРАЙМ
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:13+0300
2025-03-20T08:13+0300
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АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики. Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, российский и турецкий лидеры поддерживают друг с другом контакты, поэтому велика вероятность организации телефонных переговоров в случае необходимости."Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - заключили в канцелярии.
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара
Турецкая канцелярия не уточнила сроки переговоров Путина и Эрдогана
Турецкая канцелярия: точной даты телефонных переговоров Путина и Эрдогана пока нет
АНКАРА, 20 мар - ПРАЙМ. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться при необходимости, но пока точной даты нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в канцелярии главы турецкой республики.
Президент Турции Тайип Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в четверг проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, российский и турецкий лидеры поддерживают друг с другом контакты, поэтому велика вероятность организации телефонных переговоров в случае необходимости.
"Но пока точной даты нет. В случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно", - заключили в канцелярии.
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