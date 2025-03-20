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Песков сообщил возможную дату переговоров России и США в Саудовской Аравии

Песков сообщил возможную дату переговоров России и США в Саудовской Аравии - 20.03.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил возможную дату переговоров России и США в Саудовской Аравии

Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента России... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T12:57+0300

2025-03-20T12:57+0300

2025-03-20T13:08+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Переговоры России и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.Пресс-секретарь также уточнил, что Кремль своевременно сообщит о том, кто будет представлять российскую делегацию на переговорах. Он отметил, что этот вопрос обсуждали в ходе телефонного разговора в среду помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.Помимо этого Песков выразил надежду на то, что Россия и США продолжат переговоры на экспертном уровне и уточнил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп также указывали на необходимость подобного рода переговоров во время телефонного звонка во вторник. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремся, американский лидер предложил на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и Путин поддержал эту инициативу, сразу отдав российским военным соответствующий приказ. Позднее Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетике. Однако уже через несколько часов после переговоров Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани.

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россия, сша, саудовская аравия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков