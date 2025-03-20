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Путин принял приглашение посетить Турцию, сообщили в Кремле

Путин принял приглашение посетить Турцию, сообщили в Кремле - 20.03.2025, ПРАЙМ

Путин принял приглашение посетить Турцию, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T13:05+0300

2025-03-20T13:05+0300

2025-03-20T13:34+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял приглашение в Турцию, но пока сроки визита не согласованы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном визите Путина в Турцию.Он также уточнил, что на этой неделе контактов российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высшем уровне не запланировано.Кроме того он отметил, что протесты в Турции не могут быть поводом для телефонного разговора Путина и Эрдогана, поскольку данные протесты являются суверенным делом Турции.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.

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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, стамбул, реджеп тайип эрдоган