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Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю

Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю - 20.03.2025, ПРАЙМ

Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, говорится в... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T17:07+0300

2025-03-20T17:07+0300

2025-03-20T17:11+0300

экономика

недвижимость

сша

вторичное жилье

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,95 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,89 миллиона, увеличившись на 5,7% в месячном выражении и сократившись на 0,3% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 3,7% - до 402,5 тысячи долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 370 тысяч, сократившись на 9,8% как в месячном, так и в годовом выражениях. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 3,5% по сравнению с февралем предыдущего года - до 355,1 тысячи долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 3%, не изменившись в месячном и годовом выражении.

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недвижимость, сша, вторичное жилье