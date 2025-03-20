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Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю
Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю - 20.03.2025, ПРАЙМ
Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, говорится в... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T17:07+0300
2025-03-20T17:07+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,95 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,89 миллиона, увеличившись на 5,7% в месячном выражении и сократившись на 0,3% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 3,7% - до 402,5 тысячи долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 370 тысяч, сократившись на 9,8% как в месячном, так и в годовом выражениях. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 3,5% по сравнению с февралем предыдущего года - до 355,1 тысячи долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 3%, не изменившись в месячном и годовом выражении.
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недвижимость, сша, вторичное жилье
Экономика, Недвижимость, США, вторичное жилье
Число продаж вторичного жилья в США в феврале неожиданно выросло к январю
NAR: число продаж вторичного жилья в США выросло в феврале на 4,2%
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале увеличилось на 4,2% по сравнению с показателем января - до 4,26 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 3,95 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,89 миллиона, увеличившись на 5,7% в месячном выражении и сократившись на 0,3% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 3,7% - до 402,5 тысячи долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 370 тысяч, сократившись на 9,8% как в месячном, так и в годовом выражениях. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 3,5% по сравнению с февралем предыдущего года - до 355,1 тысячи долларов.
Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 3%, не изменившись в месячном и годовом выражении.
Продажи вторичного жилья в Москве в январе-феврале выросли на 19%