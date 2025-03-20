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Россия в феврале поставила Южной Корее рекордный с 2018 года объем пшеницы
Россия в феврале поставила Южной Корее рекордный с 2018 года объем пшеницы - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале поставила Южной Корее рекордный с 2018 года объем пшеницы
Южная Корея в феврале приобрела у России максимальный объем пшеницы более чем за шесть лет - 52,1 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных местной... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T07:57+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Южная Корея в феврале приобрела у России максимальный объем пшеницы более чем за шесть лет - 52,1 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных местной таможни. За месяц объем поставок вырос вдвое, а за год - в 38 раз. Последний раз больше поставлялось лишь в октябре 2018 года - тогда объем поставок составил 57,8 тысячи тонн. При этом стоимость российского экспорта увеличилась за февраль в 2,1 раза и составила 13,1 миллиона долларов. В результате Россия впервые с начала 2021 года вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в Южную Корею с долей на местном рынке в 11%. Абсолютным лидером были США – 62% всего импорта азиатской страны, на втором месте - Австралия с долей чуть менее 27%. Остальные экспортеры не занимают заметную долю. Помимо пшеницы, российские компании резко увеличили продажи кукурузы в Южную Корею - в 1,7 раза за месяц, до максимальных за три года 77,4 тысячи тонн на 20,3 миллиона долларов. Доля России в импорте страны составила 8,6%. Основным поставщиком этого зерна на южнокорейский рынок также были США: на них пришлось 486,2 тысячи тонн из 898,1 тысячи тонн импорта в конце зимы. Аргентина поставила еще 191,2 тысячи тонн, а Бразилия - 102 тысячи тонн.
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сельское хозяйство, южная корея, россия, сша, пшеница, экспорт
Экономика, Сельское хозяйство, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, США, Пшеница, экспорт
Россия в феврале поставила Южной Корее рекордный с 2018 года объем пшеницы
Южная Корея в феврале приобрела у России рекордные 52,1 тысячи тонн пшеницы
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Южная Корея в феврале приобрела у России максимальный объем пшеницы более чем за шесть лет - 52,1 тысячи тонн, следует из анализа РИА Новости данных местной таможни.
За месяц объем поставок вырос вдвое, а за год - в 38 раз. Последний раз больше поставлялось лишь в октябре 2018 года - тогда объем поставок составил 57,8 тысячи тонн. При этом стоимость российского экспорта увеличилась за февраль в 2,1 раза и составила 13,1 миллиона долларов.
В результате Россия впервые с начала 2021 года вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в Южную Корею с долей на местном рынке в 11%. Абсолютным лидером были США – 62% всего импорта азиатской страны, на втором месте - Австралия с долей чуть менее 27%. Остальные экспортеры не занимают заметную долю.
Помимо пшеницы, российские компании резко увеличили продажи кукурузы в Южную Корею - в 1,7 раза за месяц, до максимальных за три года 77,4 тысячи тонн на 20,3 миллиона долларов. Доля России в импорте страны составила 8,6%.
Основным поставщиком этого зерна на южнокорейский рынок также были США: на них пришлось 486,2 тысячи тонн из 898,1 тысячи тонн импорта в конце зимы. Аргентина поставила еще 191,2 тысячи тонн, а Бразилия - 102 тысячи тонн.
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