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Эксперт оценил последствия открытия турецкого рынка пшеницы

Эксперт оценил последствия открытия турецкого рынка пшеницы - 20.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия открытия турецкого рынка пшеницы

Ослабление Турцией ограничений на импорт пшеницы поддержит российский экспорт, но потенциал поставок в страну ограничен, рассказал РИА Новости руководитель... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T13:48+0300

2025-03-20T13:48+0300

2025-03-20T13:48+0300

экономика

турция

россия

сельское хозяйство

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Ослабление Турцией ограничений на импорт пшеницы поддержит российский экспорт, но потенциал поставок в страну ограничен, рассказал РИА Новости руководитель направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игорь Павенский. В среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов, что Турция разрешила бестарифный импорт пшеницы для производства муки на экспорт. "Безусловно, давно ожидаемое открытие Турции поддержит экспорт из России, но потенциал поставок в страну ограничен. Уже в июне Турция начнет убирать новый урожай, и, помимо этого, с начала сезона будут использоваться объемы, уже завезенные на таможенные склады. Мы ожидаем, что за март–июнь ввоз в эту страну может составить около 1,5 миллиона тонн, в основном из России как наиболее дешевого поставщика мукомольной пшеницы", - рассказал Павенский. Он также отметил, что в текущем сельскохозяйственном сезоне (июнь 2024 - июль 2025 года) Турция ввезет около 4 миллионов тонн (с учетом реэкспорта в страны Ближнего Востока). В предыдущем сельхозсезоне (2023-2024) этот показатель был на уровне 8,2 миллиона тонн. Эксперт ожидает, что из России поставки составят 3,8 миллиона тонн против 7 миллиона тонн в прошлом сельхозгоду. Ранее в марте аналитический центр "Русагротранса" снизил прогноз по экспорту пшеницы из России до 40,5 миллиона тонн с 42 миллионов тонн в сельхозсезоне 2024-2025. Павенский также назвал основные причины замедления темпов экспорта из России, среди которых отрицательная доходность на фоне относительно высоких внутренних цен по отношению к экспортным, крепкий рубль, а также существенное сокращение излишков на экспорт внутри страны.

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турция

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турция, россия, сельское хозяйство, русагротранс, бизнес, пшеница