https://1prime.ru/20250320/putin-855967920.html

Путин подписал закон об организации МСУ в России

Путин подписал закон об организации МСУ в России - 20.03.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об организации МСУ в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Документ размещен на... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T15:55+0300

2025-03-20T15:55+0300

2025-03-20T15:55+0300

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая российской Конституцией форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, которые предусмотрены законодательством РФ. Устанавливаются такие виды муниципальных образований, как городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Также закон предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. Субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам нужно принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории. Как заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Шевченко, закон позволяет выбрать региону ту модель местного самоуправления, которая в наибольшей степени будет учитывать его экономические, исторические, национальные, культурные и иные особенности. Предусматривается максимально гибкое регулирование организации местного самоуправления в регионах. Также парламентарий указал, что законом повышается статус главы муниципального образования - отныне он будет одновременно замещать государственную должность субъекта федерации и муниципальную должность. Также утоняются полномочия, изначально закреплённые за регионом, которые по его решению могут быть переданы в муниципалитет с обязательным финансовым обеспечением. Это, к примеру, дорожная деятельность в отношении местных дорог, транспортное обслуживание населения, организация мероприятий по охране окружающей среды. По мнению Шевченко, очень важным нововведением является запрет на изменение объёма полномочий муниципалитетов иными федеральными законами. Первый вице-спикер СФ Владимир Якушев отметил, что закон позволит более четко распределить полномочия властей разного уровня в регионах.

https://1prime.ru/20250314/samoupravlenie-855787079.html

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владимир путин, россия