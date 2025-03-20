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ЦБ отметил рост международных резервов России с 7 по 14 марта на 0,4%
ЦБ отметил рост международных резервов России с 7 по 14 марта на 0,4% - 20.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост международных резервов России с 7 по 14 марта на 0,4%
Международные резервы РФ с 7 марта по 14 марта выросли на 0,4% и составили 641,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 марта по 14 марта выросли на 0,4% и составили 641,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 14 марта 2025 года составили 641,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,8 миллиарда долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 7 марта международные резервы составляли 639,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
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банк россии, финансы, россия
Экономика, Банк России, Финансы, РОССИЯ
ЦБ отметил рост международных резервов России с 7 по 14 марта на 0,4%
ЦБ: международные резервы России с 7 по 14 марта составили 641,9 млрд долларов
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 марта по 14 марта выросли на 0,4% и составили 641,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 марта 2025 года составили 641,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,8 миллиарда долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 7 марта международные резервы составляли 639,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ с 2022 года