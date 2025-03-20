https://1prime.ru/20250320/rosfinmonitoring-855972235.html
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - 20.03.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T18:32+0300
2025-03-20T18:32+0300
2025-03-20T18:32+0300
мошенничество
росфинмониторинг
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/23/827332311_0:41:400:266_1920x0_80_0_0_2a33998ff6df62e5ae0765d2734f0f45.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. "Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20250319/ekspert-855932653.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/23/827332311_45:0:400:266_1920x0_80_0_0_11a7b59d1a6224400bd2ed7a7b13ea54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росфинмониторинг, россия
Мошенничество, Росфинмониторинг, РОССИЯ
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от имени ведомства
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета.
"Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в интернете