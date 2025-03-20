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Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - 20.03.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T18:32+0300
2025-03-20T18:32+0300
мошенничество
росфинмониторинг
россия
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. "Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
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росфинмониторинг, россия
Мошенничество, Росфинмониторинг, РОССИЯ
18:32 20.03.2025
 
Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от имени ведомства

© РИА Новости . Илона ГоловинаМобильный телефон
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Илона Головина
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета.
"Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
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