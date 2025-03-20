https://1prime.ru/20250320/rosfinmonitoring-855972235.html

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства - 20.03.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T18:32+0300

2025-03-20T18:32+0300

2025-03-20T18:32+0300

мошенничество

росфинмониторинг

россия

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, которые действуют от его имени и предлагают перевести сбережения на "безопасные" счета. "Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на "безопасные" счета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. "Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения", - подчеркнули в ведомстве.

https://1prime.ru/20250319/ekspert-855932653.html

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росфинмониторинг, россия