https://1prime.ru/20250320/rosneft-855973572.html

Чистая прибыль "Роснефти" в 2024 году составила 1,084 трлн рублей

Чистая прибыль "Роснефти" в 2024 году составила 1,084 трлн рублей - 20.03.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Роснефти" в 2024 году составила 1,084 трлн рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году снизилась на 14,4% - до 1,084 триллиона рублей, EBITDA увеличилась на 0,8% - до 3,029 триллиона рублей, сообщила... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:33+0300

2025-03-20T19:33+0300

2025-03-20T19:41+0300

энергетика

роснефть

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году снизилась на 14,4% - до 1,084 триллиона рублей, EBITDA увеличилась на 0,8% - до 3,029 триллиона рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1 084 миллиарда рублей, что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль", - говорится в сообщении. "Показатель EBITDA составил 3 029 миллиарда рублей, маржа EBITDA - 29,7%", - добавляется в нем. В материалах указывается, что по сравнению с 2023 годом показатель вырос на 0,8%. Выручка компании составила 10,139 триллиона рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее.Соотношение чистый долг / EBITDA "Роснефти" по МСФО на конец 2024 года составил 1,2х."Соотношение чистый долг / EBITDA на конец 2024 года не изменилось по сравнению со значением на конец 3 квартала 2024 года, составив 1,2x, несмотря на новые негативные факторы макроэкономического воздействия", - говорится в сообщении.Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что в отчетном году компания работала с учетом ограничений добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, повышения уровня налогообложения, опережающего инфляцию роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, усиления санкционного давления, а также "беспрецедентного" роста процентных ставок."Управленческие усилия были направлены на увеличение выручки и EBITDA, сохранение удельных затрат на добычу углеводородов на уровне менее 3 долларов за баррель нефтяного эквивалента, что соответствует нашей стратегической цели, и сокращение долговой нагрузки", - добавил Сечин.Он подчеркнул, что процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 году выросли в 1,5 раза.НАЛОГИ"Роснефть" в 2024 году заплатила в консолидированный бюджет России рекордные и в истории компании, и для российского рынка в целом 6,1 триллиона рублей, сообщил глава нефтяной компании Игорь Сечин."Роснефть" является крупнейшим налогоплательщиком страны. Объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ в 2024 году превысил 6,1 триллиона руб. Это максимальное значение не только в истории компании, но и российского рынка в целом", - приводятся в сообщении компании его слова.Сечин отметил, что переоценка налоговых обязательств из-за повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года повлияла на чистую прибыль компании. В соответствии с требованиями МСФО это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,24 триллиона рублей.СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОКСвободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в 2024 году составил 1,295 триллиона рублей против 1,427 триллиона рублей годом ранее."Свободный денежный поток в 2024 году - 1 295 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По итогам 2023 года скорректированный свободный денежный поток компании составил 1,427 триллиона рублей. Таким образом, показатель снизился на 9,3%.КАПЗАТРАТЫКапитальные затраты "Роснефти" по МСФО в 2024 году составили 1,442 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 11,2%."Капитальные затраты в 2024 году составили 1 442 миллиарда рублей, что на 11,2% выше год к году и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах сегмента "Разведка и добыча", - говорится в сообщении "Роснефти".

https://1prime.ru/20250214/gaz-854921531.html

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роснефть