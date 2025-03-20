https://1prime.ru/20250320/ruonia-855965026.html
Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%
Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45% - 20.03.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 19 марта, выросла на 0,05... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T14:21+0300
2025-03-20T14:21+0300
2025-03-20T14:21+0300
экономика
ruonia
банк россии
финансы
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 19 марта, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 21,45%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 360,34 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250320/inflyatsiya-855963907.html
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ruonia, банк россии, финансы, ставка
Экономика, RUONIA, Банк России, Финансы, ставка
Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%
Ставка RUONIA выросла в среду на 0,05 процентного пункта
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 19 марта, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 21,45%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 360,34 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на российскую экономику