https://1prime.ru/20250320/ruonia-855965026.html

Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%

Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45% - 20.03.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 19 марта выросла до 21,45%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 19 марта, выросла на 0,05... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:21+0300

2025-03-20T14:21+0300

2025-03-20T14:21+0300

экономика

ruonia

банк россии

финансы

ставка

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 19 марта, выросла на 0,05 процентного пункта и составила 21,45%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 360,34 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250320/inflyatsiya-855963907.html

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ruonia, банк россии, финансы, ставка