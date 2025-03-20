Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/ryba-855957940.html
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России - 20.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:00+0300
2025-03-20T08:00+0300
экономика
бизнес
норвегия
ес
евростат
россия
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/01/834330109_0:159:3048:1874_1920x0_80_0_0_148683aed744bb48e91d3e66420732b4.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Объемы покупок Евросоюзом российских морепродуктов по итогам января 2025 года составили 51,1 миллиона евро, увеличившись за год в 1,5 раза, а за месяц - на 8%. За весь прошлый год европейцы купили у России "даров моря" на 694,5 миллиона евро. Больше всего в январе ЕС покупал филе и мясо рыбы - на 30,6 миллиона евро. Также на 15,5 миллиона было импортировано мороженой рыбы, на 4,6 миллиона - сушеной, соленой или копченой рыбы, еще на 372 тысячи евро - свежей или охлажденной рыбы. Россия по итогам первого месяца года заняла 12-е место в общем импорте морепродуктов ЕС. В пятерку лидеров вошли Норвегия (613 миллионов евро), Китай (135 миллионов), Исландия (116,9 миллиона), Марокко (112,5 миллиона) и Великобритания (108,5 миллиона евро).
https://1prime.ru/20250319/ryba-855951024.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/01/834330109_170:0:2879:2032_1920x0_80_0_0_d682dafd06fe432e22b609142a468307.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, норвегия, ес, евростат, россия, рыба
Экономика, Бизнес, НОРВЕГИЯ, ЕС, Евростат, РОССИЯ, рыба
08:00 20.03.2025
 
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России

Евростат: основная часть закупок ЕС российской рыбы пришлась на филе и мясо

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкГорбуша
Горбуша - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Объемы покупок Евросоюзом российских морепродуктов по итогам января 2025 года составили 51,1 миллиона евро, увеличившись за год в 1,5 раза, а за месяц - на 8%. За весь прошлый год европейцы купили у России "даров моря" на 694,5 миллиона евро.
Больше всего в январе ЕС покупал филе и мясо рыбы - на 30,6 миллиона евро. Также на 15,5 миллиона было импортировано мороженой рыбы, на 4,6 миллиона - сушеной, соленой или копченой рыбы, еще на 372 тысячи евро - свежей или охлажденной рыбы.
Россия по итогам первого месяца года заняла 12-е место в общем импорте морепродуктов ЕС. В пятерку лидеров вошли Норвегия (613 миллионов евро), Китай (135 миллионов), Исландия (116,9 миллиона), Марокко (112,5 миллиона) и Великобритания (108,5 миллиона евро).
Открытие фестиваля Рыбная неделя - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Экспорт рыбы в мире за 50 лет вырос до 43 миллионов тонн
Вчера, 17:55
 
ЭкономикаБизнесНОРВЕГИЯЕСЕвростатРОССИЯрыба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала