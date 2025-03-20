https://1prime.ru/20250320/ryba-855957940.html

Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России

Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России - 20.03.2025, ПРАЙМ

Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России

Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T08:00+0300

2025-03-20T08:00+0300

2025-03-20T08:00+0300

экономика

бизнес

норвегия

ес

евростат

россия

рыба

https://cdnn.1prime.ru/img/83433/01/834330109_0:159:3048:1874_1920x0_80_0_0_148683aed744bb48e91d3e66420732b4.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Объемы покупок Евросоюзом российских морепродуктов по итогам января 2025 года составили 51,1 миллиона евро, увеличившись за год в 1,5 раза, а за месяц - на 8%. За весь прошлый год европейцы купили у России "даров моря" на 694,5 миллиона евро. Больше всего в январе ЕС покупал филе и мясо рыбы - на 30,6 миллиона евро. Также на 15,5 миллиона было импортировано мороженой рыбы, на 4,6 миллиона - сушеной, соленой или копченой рыбы, еще на 372 тысячи евро - свежей или охлажденной рыбы. Россия по итогам первого месяца года заняла 12-е место в общем импорте морепродуктов ЕС. В пятерку лидеров вошли Норвегия (613 миллионов евро), Китай (135 миллионов), Исландия (116,9 миллиона), Марокко (112,5 миллиона) и Великобритания (108,5 миллиона евро).

https://1prime.ru/20250319/ryba-855951024.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, норвегия, ес, евростат, россия, рыба