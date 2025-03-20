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Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России - 20.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Объемы покупок Евросоюзом российских морепродуктов по итогам января 2025 года составили 51,1 миллиона евро, увеличившись за год в 1,5 раза, а за месяц - на 8%. За весь прошлый год европейцы купили у России "даров моря" на 694,5 миллиона евро. Больше всего в январе ЕС покупал филе и мясо рыбы - на 30,6 миллиона евро. Также на 15,5 миллиона было импортировано мороженой рыбы, на 4,6 миллиона - сушеной, соленой или копченой рыбы, еще на 372 тысячи евро - свежей или охлажденной рыбы. Россия по итогам первого месяца года заняла 12-е место в общем импорте морепродуктов ЕС. В пятерку лидеров вошли Норвегия (613 миллионов евро), Китай (135 миллионов), Исландия (116,9 миллиона), Марокко (112,5 миллиона) и Великобритания (108,5 миллиона евро).
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бизнес, норвегия, ес, евростат, россия, рыба
Экономика, Бизнес, НОРВЕГИЯ, ЕС, Евростат, РОССИЯ, рыба
Евросоюз в январе в 1,5 раза увеличил импорт рыбы из России
Евростат: основная часть закупок ЕС российской рыбы пришлась на филе и мясо
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе нарастил импорт рыбы из России в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года, основная часть закупок пришлась на филе и мясо рыбы, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Объемы покупок Евросоюзом российских морепродуктов по итогам января 2025 года составили 51,1 миллиона евро, увеличившись за год в 1,5 раза, а за месяц - на 8%. За весь прошлый год европейцы купили у России "даров моря" на 694,5 миллиона евро.
Больше всего в январе ЕС покупал филе и мясо рыбы - на 30,6 миллиона евро. Также на 15,5 миллиона было импортировано мороженой рыбы, на 4,6 миллиона - сушеной, соленой или копченой рыбы, еще на 372 тысячи евро - свежей или охлажденной рыбы.
Россия по итогам первого месяца года заняла 12-е место в общем импорте морепродуктов ЕС. В пятерку лидеров вошли Норвегия (613 миллионов евро), Китай (135 миллионов), Исландия (116,9 миллиона), Марокко (112,5 миллиона) и Великобритания (108,5 миллиона евро).
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