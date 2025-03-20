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Российский рынок акций снизился на 0,21% за основную сессию

Российский рынок акций снизился на 0,21% за основную сессию - 20.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,21% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,21%, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:02+0300

2025-03-20T19:02+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,21%, до 3223,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,43% до 1290,68 пункта, долларовый РТС упал на 2,03%, до 1203,10 пункта.

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