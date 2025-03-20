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Российский рынок акций немного снизился

Российский рынок акций немного снизился - 20.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного снизился

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T19:49+0300

2025-03-20T19:49+0300

2025-03-20T19:49+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,21%, до 3223,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,43%, до 1290,68 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,03%, до 1203,1 пункта. Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался преимущественно в минусе, однако индекс Мосбиржи оставался в узком коридоре немного выше 3200 пунктов. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. "Индекс Мосбиржи консолидировался над 3200 пунктами, преобладали умеренные продажи. На "геополитическом" фронте повисла информационная пауза. При этом рыночные условия были благоприятными для акций – нефть дорожала, рубль нес потери", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Наиболее заметно упали в цене бумаги ВК (-7,1%), "Мосэнерго" (-3,7%), "Алросы" (-2%), ПИКа (-1,5%). Резко подорожали на общем негативном фоне бумаги ТМК (+2,8%), "Самолета" (+2,4%), ММК (+1,8%), "Лукойла" (+0,8%). Рынок в ожидании завтрашнего подведения итогов заседания ЦБ РФ, который скорее всего сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может "смягчить сигнал" на ближайшие заседания после публикации данных о снижении инфляционных ожиданий населения, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Вряд ли в этом случае стоит рассчитывать на рыночное ралли с учетом сохранения высокой неопределенности на международной арене, но все же любое смягчение тона ЦБ РФ при прочих равных будет оказывать поддержку акциям, добавляет она. "Практически все указывает на сценарий сохранения 21%, основное внимание инвесторов будет приковано к комментариям регулятора", - резюмирует Шепелев.

https://1prime.ru/20250320/mosbirzha-855959816.html

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мосбиржа, ртс, рынки, российский рынок акций