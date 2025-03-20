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РЖД предоставили студентам скидку 50% на билет в "Сапсан"
РЖД предоставили студентам скидку 50% на билет в "Сапсан" - 20.03.2025, ПРАЙМ
РЖД предоставили студентам скидку 50% на билет в "Сапсан"
РЖД предоставили студентам скидку 50% на билеты в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, при покупке в кассе максимум за 2 часа... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T12:37+0300
2025-03-20T12:37+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. РЖД предоставили студентам скидку 50% на билеты в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, при покупке в кассе максимум за 2 часа до отправления, следует из сообщения компании."С 20 марта по 30 апреля студенты смогут путешествовать на "Сапсане" со скидкой 50%. Акция распространяется на классы обслуживания: базовый, экономический, эконом+ и семейный", - говорится в сообщении РЖД в четверг.Компания также уточнила условия получения скидки: приобрести билеты на "Сапсан" за полцены можно не более, чем за 2 часа и не позднее, чем за 5 минут до отправления в кассах дальнего следования.Кроме того, уточняется, что при покупке билета помимо паспорта студенту необходимо также предоставить действующий студенческий или аспирантский билет, ординаторское удостоверение, зачетную книжку или справку об очном обучении в вузе.
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РЖД, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сапсан, студенты
РЖД предоставили студентам скидку 50% на билет в "Сапсан"
РЖД: студенты получат скидки при покупке билета на "Сапсан" за 2 часа до отправления
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. РЖД предоставили студентам скидку 50% на билеты в поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, при покупке в кассе максимум за 2 часа до отправления, следует из сообщения компании.
"С 20 марта по 30 апреля студенты смогут путешествовать на "Сапсане" со скидкой 50%. Акция распространяется на классы обслуживания: базовый, экономический, эконом+ и семейный", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
Компания также уточнила условия получения скидки: приобрести билеты на "Сапсан" за полцены можно не более, чем за 2 часа и не позднее, чем за 5 минут до отправления в кассах дальнего следования.
Кроме того, уточняется, что при покупке билета помимо паспорта студенту необходимо также предоставить действующий студенческий или аспирантский билет, ординаторское удостоверение, зачетную книжку или справку об очном обучении в вузе.
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