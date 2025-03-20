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ЕК планирует резко сократить импорт украинского сахара - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕК планирует резко сократить импорт украинского сахара
ЕК планирует резко сократить импорт украинского сахара - 20.03.2025, ПРАЙМ
ЕК планирует резко сократить импорт украинского сахара
Еврокомиссия может резко сократить импорт украинского сахара в связи с недовольством производителей ЕС падением цен на этот продукт из-за поставок, передает... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:40+0300
2025-03-20T13:40+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия может резко сократить импорт украинского сахара в связи с недовольством производителей ЕС падением цен на этот продукт из-за поставок, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Европейская комиссия намерена резко сократить импорт украинского сахара", - говорится в материале агентства. По словам собеседников Рейтер, вопрос был поднят комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном на встрече с лидерами французских фермерских профсоюзов и представителями промышленности в конце февраля в Париже. По данным агентства, Хансен не указал, насколько может быть сокращен экспорт, однако заявил, что он будет "значительно ниже" текущих уровней. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.
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мировая экономика, украина, ес, ек, сахар, импорт
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ЕК, сахар, импорт
13:40 20.03.2025
 
ЕК планирует резко сократить импорт украинского сахара

Reuters: ЕК сократят импорт украинского сахара из-за недовольства производителей ЕС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия может резко сократить импорт украинского сахара в связи с недовольством производителей ЕС падением цен на этот продукт из-за поставок, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия намерена резко сократить импорт украинского сахара", - говорится в материале агентства.
По словам собеседников Рейтер, вопрос был поднят комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Кристофом Хансеном на встрече с лидерами французских фермерских профсоюзов и представителями промышленности в конце февраля в Париже.
По данным агентства, Хансен не указал, насколько может быть сокращен экспорт, однако заявил, что он будет "значительно ниже" текущих уровней.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В феврале 2024 года постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ЕС в июле из-за превышения лимитов импорта восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.
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