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В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта - 20.03.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта
В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта - 20.03.2025, ПРАЙМ
В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта
Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, поскольку в Будапеште их рассматривают как возможную угрозу мирному урегулированию конфликта на... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T10:36+0300
2025-03-20T10:36+0300
политика
мировая экономика
венгрия
запад
financial times
ес
санкции против рф
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, поскольку в Будапеште их рассматривают как возможную угрозу мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки.По его словам, Венгрия все больше сомневается в эффективности санкционного режима, так как он может подорвать процесс мирного урегулирования. Министр также заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы антироссийские санкции стали препятствием для прекращения огня и начала переговоров."Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу", - добавил он. В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад оказывает уже несколько лет, продолжая при этом усиливать ограничения. В Москве подчеркивают, что западные страны не хотят признавать неэффективность своих санкций, и на самом Западе все чаще звучат мнения о том, что эти меры не достигли ожидаемого результата.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада. Он также указывал, что введенные ограничения нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике, а их главная цель — ухудшить уровень жизни миллионов людей.
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мировая экономика, венгрия, запад, financial times, ес, санкции против рф, владимир путин
Политика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Financial Times, ЕС, санкции против РФ, Владимир Путин
10:36 20.03.2025
 
В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта

FT: Венгрия считает антироссийские санкции ЕС угрозой мирного решения конфликта

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, поскольку в Будапеште их рассматривают как возможную угрозу мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки.
По его словам, Венгрия все больше сомневается в эффективности санкционного режима, так как он может подорвать процесс мирного урегулирования. Министр также заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы антироссийские санкции стали препятствием для прекращения огня и начала переговоров.
"Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу", - добавил он.
В России неоднократно заявляли, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад оказывает уже несколько лет, продолжая при этом усиливать ограничения. В Москве подчеркивают, что западные страны не хотят признавать неэффективность своих санкций, и на самом Западе все чаще звучат мнения о том, что эти меры не достигли ожидаемого результата.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что сдерживание и ослабление России являются долгосрочной стратегией Запада. Он также указывал, что введенные ограничения нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике, а их главная цель — ухудшить уровень жизни миллионов людей.
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ПолитикаМировая экономикаВЕНГРИЯЗАПАДFinancial TimesЕСсанкции против РФВладимир Путин
 
 
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