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Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции - 20.03.2025, ПРАЙМ
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:22+0300
2025-03-20T11:22+0300
2025-03-20T11:22+0300
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения этой ситуации и на санкции следует уже смотреть с этой точки зрения. "Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями - ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", - заключил Фицо.
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словакия, брюссель, роберт фицо, ес, санкции против рф, украина
СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, санкции против РФ, УКРАИНА
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ, если они помешают мирным переговорам
БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.
Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения этой ситуации и на санкции следует уже смотреть с этой точки зрения.
"Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями - ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", - заключил Фицо.
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