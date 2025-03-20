Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции - 20.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855961450.html
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции - 20.03.2025, ПРАЙМ
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции
Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T11:22+0300
2025-03-20T11:22+0300
словакия
брюссель
роберт фицо
ес
санкции против рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения этой ситуации и на санкции следует уже смотреть с этой точки зрения. "Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями - ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", - заключил Фицо.
https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855960652.html
словакия
брюссель
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, брюссель, роберт фицо, ес, санкции против рф, украина
СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, санкции против РФ, УКРАИНА
11:22 20.03.2025
 
Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции

Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ, если они помешают мирным переговорам

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.
Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения этой ситуации и на санкции следует уже смотреть с этой точки зрения.
"Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями - ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", - заключил Фицо.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
В Венгрии назвали возможную угрозу урегулированию украинского конфликта
10:36
 
СЛОВАКИЯБрюссельРоберт ФицоЕСсанкции против РФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала