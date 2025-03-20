https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855961450.html

Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции

Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции - 20.03.2025, ПРАЙМ

Словакия заявила, что не поддержит антироссийские санкции

Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T11:22+0300

2025-03-20T11:22+0300

2025-03-20T11:22+0300

словакия

брюссель

роберт фицо

ес

санкции против рф

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БРАТИСЛАВА, 20 мар - ПРАЙМ. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения этой ситуации и на санкции следует уже смотреть с этой точки зрения. "Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями - ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", - заключил Фицо.

https://1prime.ru/20250320/sanktsii-855960652.html

словакия

брюссель

украина

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словакия, брюссель, роберт фицо, ес, санкции против рф, украина